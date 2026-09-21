Coalico alerta por aumento del riesgo de reclutamiento en el Catatumbo

Norte de Santander.

El aumento de las situaciones de violencia en el Catatumbo ha elevado el riesgo de reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes en Norte de Santander, según advirtió la Coalición contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia, (Coalico).

Valeria Vargas Martínez, coordinadora del Observatorio de Niñez y Conflicto Armado de esta organización, explicó a Caracol Radio que las diferentes formas de violencia que confluyen actualmente en el departamento han incrementado la vulnerabilidad de los menores.

“Todas las emergencias que han surgido en el departamento durante este último año o año y medio lo que han generado precisamente es ese aumento en el riesgo de reclutamiento”.

La representante de Coalico señaló que, aunque existen estrategias institucionales para prevenir este delito, estas todavía no alcanzan a cubrir a toda la población en riesgo ni han permitido reducir las cifras de reclutamiento.

Por eso, planteó la necesidad de fortalecer la respuesta de las entidades territoriales, especialmente frente a los casos en los que existe un riesgo inminente para los menores.

“Se requiere unos mayores esfuerzos, pero además que se les ofrezca a las gobernaciones, a las entidades locales, un presupuesto establecido precisamente para los casos de riesgos inminentes”.

Desde Coalico también expresaron preocupación porque el reclutamiento no sería la única afectación que enfrentan los menores en medio del conflicto.

La organización advierte sobre casos de uso y utilización, así como violencia sexual y otras formas de victimización.

Vargas Martínez hizo además un llamado a los grupos armados para que cesen estas acciones y pidió que, cuando los niños sean recuperados de estas estructuras, reciban un acompañamiento integral como víctimas del conflicto.