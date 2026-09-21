Congresistas nortesantandereanos reaccionan a ataque en El Carmen

Norte de Santander.

El nuevo ataque contra la estación de Policía de El Carmen generó la reacción de congresistas nortesantandereanos, quienes coincidieron en exigir mayores medidas de seguridad para proteger a la Fuerza Pública y a las comunidades del Catatumbo.

El hecho ocurrió la noche del domingo, cuando la estación fue atacada con drones explosivos y ráfagas de fusil, justo cuando feligreses salían de una eucaristía.

La acción dejó un uniformado herido y, de acuerdo con el Gobierno Nacional, fue atribuida al ELN.

El representante Juan Felipe Corzo rechazó el ataque y pidió fortalecer las capacidades de la Fuerza Pública frente al uso de drones.

“La respuesta debe ser clara, proteger a nuestra Fuerza Pública, fortalecer las capacidades antidrones y garantizar presencia permanente del Estado en el territorio”.

También se pronunció la representante Tatiana Gaona, quien destacó el impacto que tuvo el ataque sobre la población civil.

“Mi solidaridad con la gente de El Carmen, que esta noche vio alterada su tranquilidad y tuvo que buscar refugio, incluso durante la eucaristía”.

Gaona hizo además un llamado a respetar la vida, los derechos humanos y el anhelo de paz de las comunidades.

Por su parte, el representante José Luis Duarte planteó como una de las medidas urgentes la instalación de tecnología para enfrentar los ataques con drones.

“Necesitamos la instalación inmediata de sistemas antidrones e inhibidores de señal en cada estación de Policía, inteligencia para frenar la entrada de esta tecnología usada para el mal y garantías reales para proteger la vida de los uniformados y de toda nuestra gente”.

La representante Eimy Suárez también pidió fortalecer la presencia institucional y la infraestructura de seguridad en la región.

“Insistimos en la urgencia de la presencia activa en el territorio y el fortalecimiento de la infraestructura existente para proteger a la población”.

Los representantes nortesantandereanos pidieron así respuestas frente a esta modalidad y mayores garantías de seguridad para quienes viven y trabajan en las zonas afectadas por la violencia.