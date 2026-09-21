Instituciones educativas en Santa Rosa de Lima reciben mobiliario y equipos

La Administración Municipal de Santa Rosa de Lima continúa avanzando en el fortalecimiento de la infraestructura y los ambientes escolares, con la entrega de una nueva dotación de mobiliario y equipos para las instituciones educativas del municipio.

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La iniciativa, liderada por el alcalde Harvis Bello Elles, en articulación con la Secretaría General con Funciones en Educación, a cargo de Irina Rodelo Morales, hace parte de las acciones del Gobierno Municipal “Hagamos una Mejor Historia” para mejorar las condiciones en las que estudiantes, docentes y demás integrantes de la comunidad educativa desarrollan sus actividades.

La nueva dotación contempla archivadores, escritorios para docentes, sillas universitarias certificadas bajo la norma NTC 4734, sillas para docentes, aires acondicionados de 12.000 BTU y ventiladores de pared, elementos destinados a mejorar la funcionalidad, comodidad y condiciones ambientales de los espacios educativos.

Invertir en educación es invertir en el presente y el futuro de Santa Rosa

“Seguimos haciendo una mejor historia en educación, porque invertir en nuestras instituciones educativas es invertir en el presente y el futuro de Santa Rosa. Cada elemento que llega a nuestras aulas representa mejores oportunidades para nuestros estudiantes y mejores condiciones para nuestros docentes”, destacó el alcalde Harvis Bello Elles.

Desde la Administración Municipal se destacó que la dotación busca atender necesidades concretas de las instituciones educativas y contribuir a la construcción de ambientes escolares más adecuados para el desarrollo de las actividades académicas.

La incorporación de nuevos escritorios y sillas permite mejorar las condiciones de trabajo de los docentes y estudiantes, mientras que los equipos de climatización y ventilación contribuyen a generar aulas más frescas y confortables, especialmente ante las condiciones climáticas de la región Caribe.

De igual manera, la entrega de mobiliario administrativo, como los archivadores, permitirá fortalecer las condiciones para la organización y manejo de los procesos que se desarrollan al interior de las instituciones educativas.

Una apuesta por mejorar los ambientes escolares

Para el Gobierno Municipal, mejorar la educación no solo implica fortalecer los procesos académicos, sino también garantizar que estudiantes y docentes cuenten con espacios dignos, funcionales y adecuados para desarrollar sus actividades.

En ese sentido, la Administración de Santa Rosa mantiene como una de sus prioridades el fortalecimiento de las instituciones educativas y la generación de mejores condiciones para la comunidad escolar.

La estrategia hace parte de la apuesta por construir una “Mejor Historia” para Santa Rosa, con acciones orientadas a generar oportunidades para las nuevas generaciones y respaldar la labor de los docentes.

Con esta nueva dotación, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso con la educación y con el mejoramiento progresivo de los espacios donde niños, niñas, adolescentes y docentes construyen diariamente el futuro del municipio.