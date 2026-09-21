Presidente de la Espriella estudiará financiación de importante proyecto para Clemencia

Durante el encuentro que sostuvieron los 46 alcaldes de Bolívar con el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, el alcalde de Clemencia, Miguel Samir Barrios Coneo, solicitó al Gobierno nacional recursos para avanzar en la pavimentación del llamado corredor del agro: Clemencia-Piñique-Villanueva.

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La propuesta busca convertir este tramo en un corredor vial del agro, que permita mejorar la conectividad de las comunidades rurales y facilitar el transporte de los productos que cultivan los campesinos de Clemencia y municipios vecinos.

En invierno, el mal estado de la vía es una de las principales dificultades para los productores de la zona, debido a que afecta los tiempos de desplazamiento y aumenta los costos asociados al transporte y comercialización de sus productos.

Según explicó el alcalde Miguel Samir Barrios Coneo, la intervención de este corredor permitiría que los campesinos puedan sacar sus cosechas de manera más rápida y a menores costos, fortaleciendo así la actividad agrícola de la región.

“Esta vía se convertiría en un gran corredor que beneficiaría al agro de mi amado Clemencia y de los municipios vecinos. Nosotros estamos buscando mejores oportunidades para nuestros campesinos, que son la base de nuestra organización social”, señaló el mandatario.

Presidente estudiará la propuesta

Durante el encuentro, el presidente Abelardo de la Espriella escuchó la solicitud presentada por el alcalde de Clemencia y manifestó su disposición de estudiar la iniciativa.

De acuerdo con lo informado por Miguel Samir Barrios Coneo, el jefe de Estado se comprometió a analizar la propuesta y entregar un concepto favorable o desfavorable antes de finalizar este año, con el propósito de determinar la viabilidad de avanzar en el proyecto.

La administración municipal considera que la pavimentación de la vía Clemencia-Piñique-Villanueva tendría un impacto que iría más allá de la movilidad, al convertirse en una conexión estratégica para el sector agropecuario y facilitar el acceso de los productores a mercados y centros de comercialización.

El proyecto también beneficiaría a comunidades y productores de municipios vecinos, fortaleciendo la integración regional y generando mejores condiciones para el transporte de productos agrícolas.

Para el alcalde Miguel Samir Barrios Coneo, mejorar la infraestructura vial rural es una apuesta por generar más oportunidades para los campesinos, quienes representan una parte fundamental de la economía y la organización social de Clemencia.

La propuesta quedó así planteada ante el Gobierno nacional, a la espera del análisis anunciado por el presidente y de un concepto sobre la viabilidad de la intervención antes de terminar 2026.