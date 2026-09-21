Escuela de Ingeniería, Arquitectura y Diseño de la UTB tiene nueva decana

La Universidad Tecnológica de Bolívar (UTB) continúa fortaleciendo su apuesta por una educación superior de calidad, pertinente y conectada con las necesidades y oportunidades del Caribe colombiano. En este propósito, Claudia Díaz Mendoza asumió como nueva decana de la Escuela de Ingeniería, Arquitectura y Diseño.

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La nueva decana es ingeniera civil, especialista en Ingeniería Sanitaria y Ambiental, magíster en Gestión y Auditoría Ambiental y doctora en Ingeniería, con énfasis en Energía y Medio Ambiente. Su trayectoria profesional, de más de 25 años, articula la docencia, la investigación, la consultoría y la gestión universitaria.

A lo largo de su carrera ha liderado programas de Ingeniería Civil e Ingeniería Ambiental y ha coordinado procesos de investigación y docencia en educación superior, con especial énfasis en innovación curricular, aseguramiento de la calidad y formación de ingenieros comprometidos con la sostenibilidad.

Su experiencia también comprende el desarrollo de proyectos de consultoría en ingeniería geotécnica, estudios y ensayos de laboratorio de suelos, diseño de cimentaciones, tratamiento de suelos degradados y control de erosión, así como la formulación y gestión de proyectos de investigación y consultoría con impacto en el territorio.

“Mi mayor orgullo es ser profesora”

Durante la imposición de pines realizada en el Consejo Académico de la UTB, Claudia Díaz Mendoza expresó la emoción y el compromiso que representa asumir este nuevo desafío institucional.

“De los títulos que tengo, mi mayor orgullo es ser profesora; es lo que me define. Tengo un reto muy grande por delante con la Escuela, que debe formar profesionales íntegros, éticos, competitivos y comprometidos con su entorno, capaces de proponer soluciones técnicamente sólidas y socialmente pertinentes.

Estoy emocionada y dispuesta a dar lo mejor para que la UTB siga adelante con los proyectos institucionales”.

La educación como motor de transformación

Para la nueva decana, la educación superior trasciende la formación profesional y constituye una herramienta para ampliar oportunidades y generar transformaciones en las personas y sus comunidades.

“La educación superior la concibo como una oportunidad de transformación social, capaz de ampliar oportunidades y mejorar la calidad de vida de los estudiantes, sus familias y las comunidades. La educación es un recurso invaluable que debe fomentar el pensamiento crítico, la creatividad y la capacidad de comprender y transformar la realidad desde las particularidades de cada contexto”.

Desde esta perspectiva, su gestión al frente de la Escuela estará orientada a fortalecer una formación que combine excelencia académica, pensamiento crítico, innovación y compromiso con las necesidades del entorno.