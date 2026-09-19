¿Se escribe ‘así mismo’ o ‘asimismo’? RAE explica confusión gramatical de muchos: Ejemplos y usos

Al escribir en español, es frecuente que las personas tengan dudas acerca de las expresiones que suenan igual, pero se escriben diferente.

Ese es el caso de las expresiones “asimismo”, “así mismo” y “a sí mismo”. A pesar de que las tres suenan prácticamente igual, se utilizan de acuerdo con el contexto de la frase y cumplen funcions diferente.

La Real Academia Española (RAE) y la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE) han explicado estas diferencias en el Diccionario Panhispánico de Dudas (DPD), cuya segunda edición fue actualizada para resolver dudas frecuentes sobre el uso del español.

¿Cuándo se escribe “asimismo”?

“Asimismo”, escrito en una sola palabra y sin tilde, es un adverbio que puede utilizarse con el sentido de “también”, “además” o “igualmente”.

Por ejemplo:

“El Gobierno presentó un plan de alivios tributarios. Asimismo, anunció un 85% de descuento en sanciones”.

“Los participantes deben llenar el formulario y asimismo participar en el concurso”.

Para comprobar si esta forma está siendo correctamente utilizada, se debe intentar reemplazarla por “también” o “además”. Si la oración conserva su sentido, entonces “asimismo” es la opción adecuada.

¿Cuándo se utiliza “así mismo”?

“Así mismo”, escrito en dos palabras y con tilde en “así”, expresa modo o manera, equivalente a “de esta manera”, “de ese modo” o “de la misma forma”.

Por ejemplo:

“Debe quedar así mismo, sin realizar ninguna modificación”.

“El documento debe presentarse así mismo, tal como aparece en el modelo”.

“Mismo” funciona como un refuerzo de “así”. Incluso, se puede eliminar sin cambiar sustancialmente el sentido: “Debe quedar así, sin realizar ninguna modificación”.

Sobre este modo, FundéuRAE recomienda reservar “así mismo” para este valor modal y preferir “asimismo” cuando se quiere expresar la idea de “también” o “además”.

¿Qué significa “a sí mismo”?

“A sí mismo” está formada por tres elementos: la preposición “a”, el pronombre reflexivo “sí” y el adjetivo “mismo”. Se utiliza cuando una persona realiza una acción sobre ella misma.

Por ejemplo:

“El hombre se prometió a sí mismo que no volvería a cometer el mismo error”.

“La mujer se miró a sí misma en el espejo”.

La diferencia con “asimismo” es que esta expresión puede cambiar según el género y el número: a sí mismo, a sí misma, a sí mismos y a sí mismas.

¿Cómo evitar confundirse con estas expresiones?

Una forma de no confundir las expresiones “asimismo”, “así mismo” y “a sí mismo” es preguntarse qué quiere decir la oración:

Si puede sustituirse por “también” o “además”: se escribe “asimismo”.

Si expresa la manera en que se realiza algo: se escribe “así mismo”.

Si la acción recae sobre el propio sujeto: se escribe “a sí mismo”.

Una aclaración importante que hace la RAE es que “asímismo”, todo junto y con tilde, no es la forma adecuada. La palabra “asimismo” se escribe sin tilde.

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