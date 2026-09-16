¿Menstruación con barrera económica?: Compensar entregará 10 mil kits

Colombia

Tener la menstruación es algo natural, pero para miles de mujeres en Colombia también puede representar un problema económico. Por eso, Compensar lanzó el programa ‘Tu Ciclo, Tu Bienestar’, con el que busca beneficiar a más de 10.000 mujeres afiliadas que se encuentran en situaciones socioeconómicas complejas.

La estrategia contempla la entrega de kits de gestión menstrual y jornadas educativas para hablar sobre el cuidado del cuerpo, resolver dudas y combatir los mitos que todavía existen alrededor de la menstruación.

La iniciativa busca responder a una problemática conocida como pobreza menstrual, que ocurre cuando una persona no tiene los recursos suficientes para acceder a productos adecuados para gestionar su periodo, pero que también está relacionada con la falta de información y las dificultades para acceder a servicios de salud e instalaciones apropiadas.

En Colombia, según cifras citadas por Compensar, hay 17,3 millones de niñas y mujeres entre los 10 y 55 años, equivalentes al 33,6 % de la población en edad de menstruar.

El problema también tiene una dimensión económica. De acuerdo con datos de la Universidad de los Andes, el 15 % de las colombianas no cuenta con recursos suficientes para comprar productos de higiene íntima.

La falta de dinero puede llevar incluso a utilizar elementos que no están diseñados para gestionar el sangrado. Solo en 2023, más de 45.000 mujeres recurrieron a trapos, ropa vieja o servilletas para reemplazar productos menstruales.

Estas dificultades pueden terminar afectando actividades cotidianas como asistir a clases, trabajar o realizar otras actividades durante el periodo.

¿Quiénes recibirán los kits?

En esta primera etapa, Compensar entregará los kits a 10.000 mujeres afiliadas, priorizando a quienes pertenecen a la categoría A y tienen entre 18 y 50 años.

Los paquetes contienen toallas higiénicas de día y de noche, protectores diarios y tampones.

Para facilitar la entrega, la caja de compensación estableció una alianza con las tiendas Olímpica. De esta manera, las beneficiarias podrán reclamar los productos en puntos cercanos a sus hogares o lugares que frecuentan, evitando desplazamientos y gastos adicionales de transporte.

Las mujeres seleccionadas están siendo contactadas directamente por los canales oficiales de Compensar, donde recibirán las instrucciones para reclamar el beneficio.

Pero el programa no se limita a entregar productos. También contempla un componente educativo con charlas sobre menstruación, cuidado del cuerpo y las diferentes alternativas disponibles para gestionar el periodo.

Dentro de estas capacitaciones se hablará, por ejemplo, de copas menstruales y pantys absorbentes, opciones reutilizables que pueden reducir el consumo de productos desechables y representar una alternativa para algunas mujeres.

“Queremos que esta iniciativa vaya más allá de entregar productos. El acceso es fundamental, pero también lo es contar con información para comprender el cuerpo, conocer las alternativas disponibles y tomar decisiones de manera autónoma”, explicó Catalina Ulloa, gerente de Planeación Corporativa de Compensar y líder de la iniciativa.

La organización también contempla ampliar el programa en el futuro con un componente productivo que involucre a mujeres dedicadas a la confección de productos menstruales reutilizables.

Con esta estrategia, Compensar busca que la gestión menstrual no sea una barrera para el bienestar, la educación o el trabajo de las mujeres que enfrentan mayores dificultades económicas.

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