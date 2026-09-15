Estados Unidos confirma tener armas desplegadas en el espacio

Estados Unidos tiene armas desplegadas en el espacio, informó la Fuerza Espacial nacional. Esta es la primera vez que se confirma la presencia de este tipo de capacidades en órbita.

“Estados Unidos cuenta con armas de control espacial en órbita capaces de defender a la Fuerza Conjunta contra acciones hostiles de adversarios”, dijo un portavoz de la Fuerza Espacial en un comunicado que no ofreció detalles sobre las armas.

Estas armas permiten “disputar y controlar” el espacio y “afectar las capacidades del adversario”, dice el comunicado. “Estas capacidades pueden emplearse con fines ofensivos y defensivos”, indicó.

Rusia y China ‘en la mira’

Tanto Rusia como China, identificados como los dos principales rivales geopolíticos de Estados Unidos, representan posibles amenazas para los intereses estadounidenses en el espacio.

China “desarrolla y opera capacidades espaciales y contraespaciales como parte de una estrategia de modernización militar”, aseguró la Fuerza Espacial estadounidense.

Le interesa: Alex Saab se declararía culpable ante la justicia de Estados Unidos

Mientras que Rusia “considera el espacio como un ámbito de combate y cree que la supremacía espacial será un factor decisivo en los conflictos futuros”, agregó.

Crece la basura espacial

En promedio, cada día se registra el reingreso a la atmósfera terrestre de más de tres satélites y, también cada día, se lanzan al menos 10 nuevas cargas al espacio. Esto implica que no hay suficientes satélites abandonando las órbitas, lo que aumenta el riesgo de colisión.

Esto lo revela el informe anual sobre el entorno espacial publicado por la Oficina de Residuos Espaciales de la Agencia Espacial Europea (ESA), que analiza la situación y evalúa si las medidas internacionales de reducción de residuos están mejorando la sostenibilidad a largo plazo de los vuelos espaciales.

El informe, basado en datos hasta finales de 2025, indica que las actividades espaciales siguen creciendo a un ritmo notable. El año pasado se realizaron más de 300 lanzamientos, con más de 4.000 nuevas cargas útiles puestas en órbita.

Espacio militarizado

La militarización del espacio es tan antigua como la propia carrera espacial: tan pronto como el Sputnik fue lanzado a órbita en 1957, Washington y Moscú comenzaron a explorar formas tanto de armar de como destruir satélites.

Lea también: Gobierno chileno no descarta indultar condenados por crímenes en dictadura de Pinochet

La mayor preocupación en algún momento fueron las armas nucleares en el espacio, pero las superpotencias y otros países firmaron el Tratado del Espacio Ultraterrestre en 1967, que prohíbe las armas de destrucción masiva en órbita.

Desde entonces, Rusia, Estados Unidos, China e India han explorado formas de combatir en el espacio al margen de ese tratado, incluso atacando los satélites de sus rivales, que son clave para las comunicaciones militares, la vigilancia y la navegación.