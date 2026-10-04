Atentado provoca incendio y obliga a suspender el sufragio en centro de votación en Perú

Aparte de la inestabilidad política que vive el país, Perú tiene la inseguridad como el principal problema por atender. (Foto: Getty) / btgbtg

Un atentado provocó un incendio en un centro de votación de la provincia peruana de Celendín, en la región norteña de Cajamarca, lo que obligó a suspender el sufragio de las elecciones regionales y municipales de este domingo, en un incidente que las autoridades investigan tras reportarse la detonación de un supuesto explosivo.

El Ministerio Público informó en redes sociales que la Fiscalía Penal de Turno de Celendín realiza diligencias en la Institución Educativa David Sánchez Infante, ubicada en el distrito de Sorochuco, para verificar junto con la Policía Nacional los daños en el inmueble tras un incendio ocurrido al interior del colegio.

“Se coordinan acciones junto con las autoridades electorales para que el sufragio continúe en otros espacios y no se afecte el derecho al voto de los ciudadanos”, señaló al agregar que ha constatado que no hay heridos.

El jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernardo Pachas, expuso en una rueda de prensa que supuestamente un explosivo fue detonado dentro del colegio y, del mismo modo, anunció que hasta el momento no hay que lamentar daños humanos.

Añadió que debido al incidente se tuvo que suspender la elección por el riesgo que supone para los votantes entrar al edificio dañado.

Posteriormente, en un comunicado conjunto, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) condenaron “enérgicamente el atentado ocurrido en la institución educativa David Sánchez Infante, en Sorochuco, provincia de Celendían”.

“Saludamos la rápida intervención de la Policía Nacional del Perú y del Ministerio Público, confiando en que identificará a los responsables”, indicaron las instituciones electorales.

Agregaron que están a la espera de la información final de las autoridades competentes y determinar las condiciones en que se retomará la votación, con el compromiso de que ningún ciudadano se quede sin ejercer libremente su derecho al voto.

“Reiteramos que nadie puede impedir el voto de la población. Todas las personas tienen derecho a votar libremente, sin amenazas ni intimidación alguna”, afirma el comunicado.

Medios locales de la zona indicaron que el incendio se produjo cuando había ciudadanos votando, alrededor de las 11:30 de la mañana (16:30 GMT), y que el humo y fuego comenzaron a extenderse por el colegio tras escuchar detonaciones explosivas.

Por otro lado, el Ministerio Público anunció que, hasta el momento, durante las elecciones regionales y municipales se han registrado a nivel nacional 153 ocurrencias y 33 detenidos en distintas regiones del país.

Los casos comprenden la presunta comisión de delitos como coacción, distribución de propaganda electoral, suplantación de identidad del votante y expendio de bebidas alcohólicas.