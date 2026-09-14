Ximena Silva recibió imposición de banda como nueva Señorita Cartagena

En el Salón Vicente Martínez Martelo de la Alcaldía Mayor de Cartagena se llevó a cabo este lunes, 14 de septiembre, el acto oficial de imposición de banda y entrega de Decreto a la Señorita Cartagena 2026-2027, Ximena Tatiana Silva Padilla, quien recibió esa distinción de manos de María Paula Berrío Díaz, quien ostentó ese título hasta hoy.

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Ximena Tatiana Silva Padilla, ahora representante para el Concurso Nacional de Belleza (CNB) 2026, es cartagenera, de 23 años de edad, y ex reina de la Independencia, en representación de la comunidad de Fredonia.

En noviembre de 2024, Silva Padilla fue coronada como Reina de Independencia 2024-2025, donde expresó, a través de su visible liderazgo, su deseo de transformar la calidad de vida de su comunidad.

Entre otros invitados, el acto de imposición de banda contó con la presencia de la primera dama del Distrito, Liliana Majana; la secretaria General, María Patricia Porras; y la directora del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), Shirley Tuñón.