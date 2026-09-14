Asesinado en Cartagena con 30 anotaciones lleva tres meses sin ser reclamado: cuerpo está en Bogotá

Tres meses después de haber sido asesinado en Cartagena, el cuerpo de Wilfredis Moreno Julio, de 50 años, permanece en Bogotá a la espera de que algún familiar o allegado se presente a reclamarlo.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Moreno Julio fue atacado con arma de fuego el pasado 12 de junio, alrededor de las 8:50 de la noche, mientras caminaba por una de las vías principales del barrio Ceballos, en la Diagonal 30. De acuerdo con la información entregada por las autoridades, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta se acercaron a la víctima y el parrillero le disparó.

El hombre murió como consecuencia del ataque y su cuerpo fue trasladado inicialmente a la sede de Medicina Legal en Zaragocilla. Sin embargo, ante la ausencia de familiares que adelantaran el proceso de reclamación, posteriormente fue llevado a Bogotá, donde continúa bajo custodia de la entidad.

La búsqueda de sus familiares ha sido difundida a través de diferentes medios de comunicación, pero hasta ahora no se ha logrado establecer contacto con personas cercanas que puedan hacerse cargo del cuerpo.