En Bolívar reportan 17 judicializados por controles de la policía

La Policía Nacional entregó un balance positivo de las acciones operativas desarrolladas durante el fin de semana en el departamento de Bolívar, donde 17 personas fueron capturadas por diferentes delitos y no se registraron muertes violentas.

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De acuerdo con las autoridades, las capturas estuvieron relacionadas principalmente con los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego; receptación y uso de documento público falso.

Durante los diferentes procedimientos realizados en municipios del departamento, los uniformados también lograron la recuperación de dos motocicletas y un teléfono celular, elementos que fueron dejados a disposición de las autoridades competentes.

El balance operativo incluye además la incautación de dos armas de fuego, un revólver y un arma tipo pistola, así como una granada. Estos elementos son objeto de las verificaciones correspondientes para establecer su procedencia y determinar si estarían relacionados con otros hechos delictivos.

En la lucha contra el tráfico local de estupefacientes, la Policía informó que fueron incautadas 407 dosis entre cocaína, base de coca, bazuco y marihuana, evitando su comercialización en diferentes sectores del departamento.

“Estos resultados reflejan el trabajo permanente de nuestros hombres y mujeres policías en todo el departamento. Seguiremos desplegando nuestras capacidades operativas y preventivas para combatir el delito y, sobre todo, proteger la vida y tranquilidad de los bolivarenses”, afirmó el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

Uno de los datos destacados por las autoridades fue que durante el fin de semana no se registraron muertes violentas en la jurisdicción del Departamento de Policía Bolívar.

La Policía Nacional aseguró que mantendrá los patrullajes, puestos de control, registros y acciones investigativas en los municipios de Bolívar, al tiempo que reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar oportunamente cualquier hecho que pueda afectar la seguridad y la convivencia.