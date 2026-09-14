Castillo San Felipe abre sus puertas gratis este domingo con una agenda cultural

Cartageneros y visitantes tendrán este domingo 13 de septiembre una oportunidad para recorrer uno de los principales símbolos históricos de la ciudad sin pagar entrada. En el marco del Mes del Patrimonio, los colombianos podrán ingresar gratuitamente al Castillo de San Felipe de Barajas y participar en una programación cultural preparada por la Escuela Taller Cartagena de Indias (ETCAR).

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La jornada busca acercar al público a los llamados patrimonios integrados, una mirada que reconoce que la historia de Cartagena no está únicamente en sus fortificaciones, sino también en la memoria de sus barrios, los bienes arqueológicos, las tradiciones y las expresiones culturales del Caribe.

Las actividades comenzarán a las 9:30 de la mañana, en el Hospital de Tropas, con el taller de cartografía social “Cartagena Antemural”, inspirado en el catálogo Cartagena Antemural. De la escarpa al olvido. Los participantes podrán conocer y ubicar los barrios que alguna vez estuvieron adosados a las murallas de la ciudad.

A las 10:00 a. m., el mismo espacio recibirá la videoinstalación inmersiva “Cartagena Sumergida: vive la experiencia inmersiva de su patrimonio”, de David León Franceschi Gómez. La propuesta permitirá explorar parte del patrimonio arqueológico que permanece bajo el mar, incluyendo restos y pecios registrados mediante apnea.

La programación continuará a las 2:30 de la tarde, en el Bonete, con la agrupación De Parranda, junto a Yessi Pérez, y la puesta en escena “¡La Heroica, sus amores y festividades!”, que incluirá el espacio participativo “El Turbante, resistencia de mi sangre”.

Finalmente, a las 4:00 p. m., la Batería de la Redención será escenario de la presentación musical de la Corporación Camerata Heroica.

La ETCAR invitó a los colombianos a aprovechar esta jornada gratuita para conocer el Castillo de San Felipe desde una perspectiva que conecta historia, memoria, arqueología, cultura y música, como parte de la celebración del patrimonio vivo de Cartagena y el Caribe.