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14 sep 2026 Actualizado 12:14

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Vecinos de Los Alpes y Las Gaviotas, desesperados por contaminación del caño Caimán

La comunidad asegura que pese a existir acciones judiciales, no se realiza una intervención

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Una situación que, según los habitantes, se ha prolongado durante décadas mantiene preocupados a los residentes de barrios como Los Alpes y Las Gaviotas.

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Se trata del deterioro ambiental que presenta el caño Caimán, donde los malos olores, la presencia de animales y la vegetación descontrolada, afecta la tranquilidad de las familias que viven en sus alrededores.

Los vecinos aseguran que el cuerpo de agua recibe contaminación proveniente de sectores ubicados aguas arriba (barrio San Pedro) y cuestionan la falta de soluciones definitivas por parte de las autoridades.

José Miguel Iglesias, líder social y residente del sector, manifestó a Caracol Radio que la comunidad lleva cerca de 30 años reclamando atención para esta zona. De acuerdo con su opinión, las condiciones actuales del caño han generado un ambiente que resulta difícil de soportar para quienes viven cerca.

Iglesias señaló además que la comunidad ha acudido anteriormente a mecanismos judiciales para buscar una intervención en el sector, pero sostiene que las medidas ordenadas no se han materializado como esperan los residentes.

Ante este panorama, los vecinos están solicitando una visita urgente de las autoridades distritales, especialmente de las dependencias encargadas de salud y ambiente, con el propósito de verificar directamente las condiciones del caño y establecer las acciones necesarias para atender la emergencia ambiental que denuncian.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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