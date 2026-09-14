Tribunal ordena medidas cautelares para proteger la Ciénaga de la Virgen y La Boquilla

El Tribunal Administrativo de Bolívar ordenó medidas cautelares para proteger la Ciénaga de la Virgen y el margen derecho de La Boquilla, luego de una solicitud presentada por la Procuraduría General de la Nación.

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La decisión judicial busca evitar que continúen o se profundicen afectaciones sobre este ecosistema estratégico de Cartagena, particularmente en una zona donde durante años se han registrado problemas relacionados con ocupaciones, rellenos y afectaciones a áreas de manglar y cuerpos de agua. La protección de la Ciénaga de la Virgen ha sido objeto de diferentes actuaciones administrativas y judiciales.

La Procuraduría ha advertido previamente sobre la necesidad de proteger los bienes de uso público y los ecosistemas asociados a la Ciénaga de la Virgen y La Boquilla, así como de coordinar acciones entre las autoridades responsables de su administración y conservación.

El área también tiene especial importancia para la comunidad de La Boquilla, cuyo territorio colectivo comprende zonas relacionadas con playas, manglares y la Ciénaga de la Virgen. La protección ambiental de estos espacios ha estado vinculada además a derechos de participación y consulta de la comunidad.

La decisión del Tribunal se suma a antecedentes judiciales relacionados con la recuperación y protección de la Ciénaga. En 2020, el Tribunal Administrativo de Bolívar había ordenado al Distrito avanzar en la implementación de acciones relacionadas con el Macroproyecto Parque Distrital Ciénaga de la Virgen, incluyendo la articulación entre diferentes entidades para priorizar medidas de recuperación y manejo del ecosistema.

Con las nuevas medidas cautelares, se busca fortalecer la protección de esta zona ambiental y prevenir actuaciones que puedan generar nuevos daños sobre la ciénaga y sus ecosistemas asociados.

La determinación representa un nuevo llamado a las autoridades para mantener acciones coordinadas de protección ambiental, control y recuperación en uno de los principales ecosistemas de Cartagena.