Con drones atacaron estación de Policía en Río Viejo, sur de Bolívar

Un ataque contra la estación de Policía de Río Viejo, en el sur de Bolívar, fue registrado alrededor de las 11:30 de la noche del domingo 13 de septiembre. Según información preliminar, el ataque habría sido ejecutado con drones cargados con explosivos, además de ráfagas de fusil.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, confirmó el hecho a través de su cuenta de X y señaló que, inicialmente, no se tenía reporte de policías o civiles heridos.

“A esta hora grupos criminales atacan la estación de Policía de Río Viejo, en el sur de Bolívar. No tenemos reporte de heridos hasta el momento”, manifestó el mandatario.

Arana también pidió al Ministerio de Defensa concentrar esfuerzos en el sur del departamento y disponer de sistemas para enfrentar este tipo de ataques.

El gobernador aseguró que este sería el tercer ataque contra infraestructura policial en el sur de Bolívar durante los últimos 45 días, por lo que insistió en la necesidad de fortalecer las capacidades de seguridad en esta zona.

De acuerdo con reportes preliminares conocidos tras el ataque, la estación habría sufrido daños materiales, mientras que no se había establecido públicamente qué grupo armado estaría detrás de la acción. Las autoridades adelantan las investigaciones para identificar a los responsables.

El hecho ocurre en una zona que ya había sido advertida por la Defensoría del Pueblo debido a la presencia y confrontación de estructuras armadas ilegales. En febrero de 2026, el organismo emitió una alerta temprana para Río Viejo, Norosí, Regidor y Montecristo por los riesgos asociados a la disputa por corredores estratégicos y economías ilícitas.