Cartagena se convierte en la BiodiverCiudad número 20 de Colombia

La relación de Cartagena con el agua y sus ecosistemas entra en una nueva etapa de gestión ambiental. La ciudad fue incorporada a la estrategia BiodiverCiudades del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, una decisión que abre una agenda para integrar la biodiversidad a la planificación urbana y fortalecer la capacidad de adaptación de la ciudad frente a los efectos del cambio climático.

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El anuncio fue hecho por el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Fabio Arjona, durante una jornada de trabajo en la capital de Bolívar, que contó con la presencia del alcalde de Cartagena, Dumek Turbay; la directora de Parques Nacionales Naturales, Sandra Bessudo; y el director de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana del MinAmbiente, Daniel Gómez Cure, entre otras autoridades ambientales locales.

En el encuentro, el ministro puso el foco en la recuperación y habilitación de los cuerpos de agua internos, la protección de los manglares y las acciones que se adelantan para recuperar ecosistemas estratégicos como la Ciénaga de la Virgen.

“El Ministerio de Ambiente ha incluido a Cartagena dentro de la estrategia de BiodiverCiudades. Cartagena es la joya de la corona en este tema de biodiversidad”, afirmó el ministro Arjona, quien subrayó las iniciativas de la actual administración distrital relacionadas con la recuperación ambiental y la gestión integral del territorio.

La incorporación convierte a Cartagena en la vigésima ciudad del país en esta estrategia y plantea una hoja de ruta en la que los ecosistemas urbanos dejan de ser considerados únicamente como espacios de conservación para ser reconocidos también por su papel en la adaptación climática, la protección de las comunidades y la sostenibilidad del desarrollo urbano.

La estrategia BiodiverCiudades reconoce que la naturaleza hace parte de las ciudades y que sus ecosistemas son fundamentales para el bienestar de las comunidades y el desarrollo de los territorios. Por eso, incorpora la biodiversidad en la planificación y gestión urbana y la vincula a las decisiones sobre el territorio, particularmente frente a retos como el cambio climático.

La recuperación de los cuerpos de agua y de los ecosistemas que los rodean ocupará un lugar central en esta agenda. El ministro destacó las acciones sobre manglares, cuerpos de agua internos y malecones, así como la recuperación de la Bocana de Aguas Estabilizadas de la Ciénaga de la Virgen, como intervenciones estratégicas para fortalecer la capacidad de la ciudad frente a los impactos del cambio climático.

“La recuperación que se hará de la Bocana de Aguas Estabilizadas en la Ciénaga de la Virgen, indudablemente, va a hacer que esta ciudad sea una de las ciudades más resilientes, a pesar de la vulnerabilidad al cambio climático, con una gran capacidad de adaptación al mismo”, señaló Arjona.

Además, reconoció el trabajo adelantado por la administración distrital. “Quiero dar el reconocimiento a la ciudad y felicitaciones, alcalde, por toda la labor que está haciendo en torno a la gestión ambiental integral de esta ciudad biodiversa”, expresó.

La protección del patrimonio natural será otro de los frentes. La participación de la directora de Parques Nacionales Naturales, Sandra Bessudo, permitió avanzar en la articulación institucional para atender los desafíos asociados a los ecosistemas estratégicos y fortalecer las acciones de conservación en el territorio.

La ministra de Transporte, Elsa Noguera, también participó en temas estratégicos para la movilidad y el desarrollo de Cartagena, entre ellos las alternativas de transporte sostenible sobre sus cuerpos de agua. La jornada permitió poner en común proyectos que buscan responder a las prioridades de una ciudad que necesita avanzar en infraestructura y conectividad sin perder de vista la protección de sus ecosistemas y su capacidad de adaptación climática.

La agenda desarrollada en Cartagena dejó así planteados distintos frentes de trabajo para la ciudad, con énfasis en la recuperación de sus ecosistemas, la adaptación al cambio climático, la movilidad sostenible y el desarrollo de infraestructura. La articulación entre las autoridades ambientales, distritales y nacionales permitirá avanzar en estos proyectos bajo una mirada que vincula la protección ambiental con los retos de crecimiento y transformación de Cartagena.