Hombre que maltrataba a su hija y a su propia madre fue detenido en Cartagena

En desarrollo de actividades cotidianas en atender oportunamente los requerimientos de la ciudadanía, la Policía Nacional capturó en Cartagena a un hombre por el delito de violencia intrafamiliar, luego de que uniformados atendieran el llamado de una señora que se acercó al Centro de Atención Inmediata con voces de auxilio manifestando que su hijo la estaba agrediendo y también a su hija de 14 años.

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Los hechos se registraron en la Carrera 83 del barrio Nuevo Paraíso, donde se logró la captura de un sujeto conocido como ‘Harry”, quien de acuerdo al relato de la denunciante la agredió física y verbalmente, de la misma manera maltrató de forma agresiva a su hija de 14 años.

El capturado quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a la espera de las audiencias preliminares que definirán su situación jurídica.

“La Policía Nacional reafirma su compromiso con la protección de las víctimas de violencia intrafamiliar e invita a la ciudadanía a denunciar oportunamente estos hechos a través de la línea de emergencia 123, la Línea 155 de orientación para mujeres víctimas de violencia o ante la Fiscalía General de la Nación”, afirmó el coronel Carlos Julio Esteban Blanco, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena (E).

El oficial reiteró que la denuncia es fundamental para activar la acción de las autoridades, proteger a las víctimas y lograr que los responsables respondan ante la justicia.