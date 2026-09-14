¿Se puede ralentizar el avance y desarrollo de la inteligencia artificial? Experto respondió

El avance de la inteligencia artificial ha generado, en la actualidad, una serie de incógnitas sobre el papel e impacto que esta generará y tendrá en el futuro del ser humano, incluida su supervivencia.

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Ahora, esto se da en el marco de lo advertido por el CEO de Anthropic, Dario Amodei, quien hizo un llamado a ralentizar el desarrollo de este tipo de tecnología.

A propósito, Yonathan A. Arbel, profesor en la Universidad de Alabama, en Estados Unidos, habló en los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, apuntó que, de hecho, este es el momento preciso para ralentizarla antes de que sea tarde.

“Es un momento de oro para ralentizar y pausar la inteligencia artificial. Ahora mismo tenemos la oportunidad y los medios para poder controlarla. Los laboratorios de inteligencia artificial están hablando abiertamente al respecto, entonces es la oportunidad de oro que hay para ralentizar la inteligencia artificial y es el momento de tomarla porque no la vamos a tener por mucho más tiempo”, advirtió.

¿Qué implica pausar la inteligencia artificial?

En esa línea, el académico explicó que pausar la IA “significa que los laboratorios enfoquen sus esfuerzos en no querer desarrollar, por ejemplo, GPT-7 o Cloud-6, sino más bien que los ingenieros se mantengan en crear sistemas que puedan pausar la inteligencia artificial. Ahora mismo, por ejemplo, si la inteligencia artificial esparce un virus en internet, no hay una solución clara para pararlo si ya se pasó a otros computadores”.

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Y agregó: “Como es difícil de pausar un sistema de inteligencia artificial capaz de esparcir en el internet un virus, creo, entonces, que el enfoque de los ingenieros, ahora, debe ser, más bien, generar ese botón de apagar para poder controlar la inteligencia artificial y que no tomen decisiones autónomas”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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