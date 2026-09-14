Venezuela asistirá por invitación de Trump a reunión energética del G20 en Texas

Venezuela participará en las reuniones del G20 sobre Energía que se celebra hasta el miércoles en Houston (Texas), por invitación del Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó a EFE la Casa Blanca.

La delegación venezolana estará encabezada previsiblemente por la ministra de Petróleo e Hidrocarburos, Paula Henao, y el vicepresidente ejecutivo de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), Jovanny Martínez, indicó un funcionario gubernamental.

Los representantes venezolanos asistirán a varios encuentros bilaterales, actividades paralelas organizadas por el Gobierno estadounidense y conversaciones con representantes de la industria, aunque no tienen previsto estar en las reuniones ministeriales oficiales a puerta cerrada.

Lea más: Una estudiante española es asesinada en el estado mexicano de Morelos

La Administración de Trump considera “imperativa” la participación de Venezuela en estas conversaciones internacionales sobre abundancia y seguridad energéticas, agregó la fuente.

La participación del Gobierno venezolano en esta reunión se da poco menos de un mes después de que Venezuela y EE.UU. firmaran un polémico acuerdo petrolero, que permitirá a Washington controlar más del 20% de las reservas de crudo venezolano.

Más información: Bolsonaro adelanta a Lula por primera vez en sondeo sobre una eventual segunda vuelta presidencial

La visita de esta semana será, además, al menos la tercera de Henao a Houston este año, como parte de la campaña de su Gobierno para atraer inversión y empresas extranjeras al país.

La reunión coincide además con una nueva ofensiva desreguladora del Gobierno de Trump, que prevé anunciar la eliminación de las normas que limitan las emisiones de gases de efecto invernadero de las centrales eléctricas estadounidenses.

Escuche EN VIVO Caracol Radio