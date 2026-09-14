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14 sep 2026 Actualizado 12:17

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Cúcuta

Inseguridad sigue preocupando las inversiones en el sector privado

La Andi expresa respaldo a la fuerza pública

Paul Bradbury

Cúcuta
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Norte de Santander

Los empresarios en Norte de Santander advirtieron que los brotes de violencia por culpa del terrorismo y la comisión de algunos delitos sigue preocupando al sector por los efectos en su dinámica comercial.

El gerente de la entidad Francisco Unda dijo a Caracol Radio que “nos sigue preocupando la extorsión en un alto nivel en el área metropolitana, las acciones contra la fuerza publica, el hurto y otros que afectan diversos sectores productivos”.

Indicó el dirigente gremial que frente a los problemas de inseguridad hoy hay confianza en las instituciones y en lo que representa el nuevo gobierno.

“Ya vemos un compromiso institucional de responder a esas reclamaciones que estuvieron allí sin atención y que hoy se necesita su intervención”.

Finamente señaló que “esto indiscutiblemente es un factor que aleja la inversión y que resulta nocivo para una región que ha estado golpeada por la violencia”.

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