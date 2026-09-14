Castillo de San Felipe recibió a miles de visitantes durante jornada gratuita por el Mes del Patrimo

El Castillo de San Felipe de Barajas abrió este domingo sus puertas de manera gratuita para los colombianos, en una jornada especial organizada por la Escuela Taller Cartagena de Indias (ETCAR) como parte de la programación del Mes del Patrimonio.

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Durante la jornada, miles de cartageneros y visitantes recorrieron la fortificación y participaron en una programación cultural y pedagógica diseñada para acercar al público a los diferentes patrimonios de Cartagena y el Caribe.

Entre las actividades desarrolladas estuvieron el taller de cartografía social “Cartagena Antemural”, la videoinstalación inmersiva “Cartagena Sumergida”, la presentación musical de De Parranda, con Yessi Pérez, y el concierto de cierre a cargo de la Corporación Camerata Heroica.

La jornada permitió combinar el recorrido por uno de los principales símbolos históricos de Cartagena con actividades de aprendizaje, música y experiencias culturales, buscando fortalecer la apropiación social del patrimonio.

Sandra Schmalbach Pérez, directora de la ETCAR, destacó la importancia de que las familias puedan convertir las fortificaciones en espacios de encuentro y aprendizaje.

“Cada vez que una familia recorre el Castillo, participa en una actividad cultural o descubre una nueva historia de nuestra ciudad, estamos fortaleciendo la apropiación social de nuestro patrimonio y el vínculo de las nuevas generaciones con nuestra memoria”, afirmó.

La jornada se realizó de manera extraordinaria con motivo del Mes del Patrimonio, teniendo en cuenta que las jornadas habituales de entrada gratuita para colombianos se realizan los últimos domingos de cada mes, con excepción de enero y diciembre.

La próxima jornada regular de entrada gratuita está programada para el domingo 27 de septiembre, una nueva oportunidad para que los colombianos visiten las fortificaciones y conozcan la historia y los diferentes patrimonios que hacen parte de Cartagena y el Caribe.