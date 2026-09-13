Lluvias generan afectaciones en el servicio de energía en varios sectores de Cartagena

Las fuertes lluvias, acompañadas de vientos y tormentas eléctricas, han generado afectaciones en diferentes puntos de la infraestructura eléctrica de Cartagena, provocando interrupciones del servicio en varios sectores de la ciudad.

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Entre las zonas afectadas se encuentran sectores del Centro Histórico, Bocagrande, Mamonal y Bayunca. En este último sector, el circuito Bayunca 2 se encuentra fuera de servicio, mientras que en Bocagrande se presentan eventos en los circuitos 7 y 3.

En Bocagrande, además, los equipos técnicos de Afinia adelantan maniobras sobre los reconectadores del circuito Bocagrande 8, como parte de las labores encaminadas a identificar y atender las fallas.

La situación también afecta a Mamonal, donde se han registrado eventos en los circuitos 1, 2, 6 y 8.

Ante el panorama, Afinia informó que mantiene desplegados sus equipos técnicos y operativos para identificar las afectaciones y realizar las maniobras necesarias para avanzar en el restablecimiento del servicio.

La empresa explicó que la atención de los casos se prioriza teniendo en cuenta factores como la magnitud de las afectaciones, las condiciones de acceso y seguridad y la evolución del clima, debido a que las condiciones adversas pueden limitar temporalmente la ejecución de algunas labores.

Afinia pidió a los usuarios reportar cualquier daño o novedad relacionada con el servicio a través de la línea 115 o la aplicación AfiniApp. Según la compañía, estos reportes permiten fortalecer la identificación de los puntos afectados y orientar las labores de atención.

La empresa también hizo un llamado a la ciudadanía a mantener las precauciones durante las lluvias y alejarse de redes eléctricas que puedan encontrarse en el suelo o presentar algún tipo de riesgo.

Mientras avanzan los trabajos, Afinia señaló que continuará con las labores de atención de las zonas afectadas, sujetas a las condiciones de seguridad para las comunidades y el personal técnico.