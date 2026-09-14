Cartagena fortalece su promoción turística en México y Costa Rica

Cartagena continúa fortaleciendo su posicionamiento como destino turístico internacional con una agenda de promoción desarrollada en México y Costa Rica, liderada por la Alcaldía y el sector turístico de la ciudad, con la articulación de Corpoturismo.

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Las acciones estuvieron enfocadas en generar nuevas oportunidades comerciales, fortalecer alianzas y promocionar la diversidad de experiencias que ofrece Cartagena en segmentos como turismo vacacional, MICE, lujo, cultura y turismo religioso.

México se mantiene como uno de los principales mercados emisores hacia La Heroica. Entre enero y junio de 2026, 48.182 mexicanos visitaron Cartagena, equivalentes al 9,1 % del total de turistas internacionales que llegaron a la ciudad. La cifra representa un crecimiento del 20 % frente al mismo periodo de 2025, con 8.041 visitantes adicionales.

En Monterrey y Ciudad de México se desarrolló una Caravana de Promoción Turística que permitió realizar 700 citas de negocios con más de 100 profesionales del sector turístico mexicano. La agenda contó además con el acompañamiento de Avianca y Aeroméxico en materia de conectividad, así como de agencias mayoristas, ProColombia y medios especializados.

La promoción también llegó a Costa Rica, mercado que en 2026 ha aportado cerca de 14.000 visitantes a Cartagena, equivalentes al 2,6 % de los turistas internacionales. Para este año se cuenta, además, con una capacidad programada de aproximadamente 42.800 sillas en vuelos directos desde Costa Rica hacia Cartagena.

Durante el workshop realizado en ese país se desarrollaron 18 reuniones estratégicas con agencias de viajes de Costa Rica y Panamá. La oferta turística presentada incluyó las Fiestas de Independencia de Cartagena y el turismo religioso, además de otros segmentos dirigidos a diferentes perfiles de viajeros.

Uno de los puntos destacados fue el Foro de Conectividad con Avianca, espacio en el que se abordaron acercamientos relacionados con una eventual reactivación de la ruta directa Cartagena–San José.

Liliana Rodríguez Hurtado, destacó que estas misiones permiten diversificar los mercados y fortalecer las oportunidades para los empresarios locales.

“México se consolida en nuestro Top 5 de mercados emisores y, por otro lado, Costa Rica nos abre la puerta, a través de mesas de trabajo con Avianca, para la futura reactivación de la ruta directa a San José”, señaló.