Gobierno establece nuevas medidas para la atención en salud a migrantes

Cúcuta

Las autoridades sanitarias en la zona de frontera recibieron una nueva orientación para el manejo de la población migrante luego de una nueva directriz emanada desde el Ministerio de la Protección Social.

La secretaria de salud del municipio Taiz Ortega dijo a Caracol Radio que “lo que nos están pidiendo exactamente es un plan de salud solo para migrantes y en eso estamos muy comprometidos para dar respuesta a las nuevas directrices”.

“Cúcuta tiene 84 mil migrantes afiliados en el régimen subsidiado de salud, quiere decir estamos cumpliendo, ellos tienen que estar regularizados para poder hacer parte de esto”.

“Ellos tienen cuatro meses, cuando se afilian por oficio, para poder afiliarse al Sisben y obtener todos los beneficios que compromete el plan de atención gubernamental” dijo la funcionaria.