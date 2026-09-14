“Gobernanza para proteger las políticas públicas de salud”: Colombia frente a la industria de tabaco

Por Día contra el Tabaco, piden priorizar proyecto que regula la nicotina / Mauricio Alvarado ( Colprensa )

Colombia

El IV Seminario Taller “Gobernanza para proteger las políticas públicas de salud” se desarrolló en colaboración del Instituto Nacional de Cancerología, el Ministerio de Salud y Protección Social, y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

El evento busca fortalecer las capacidades institucionales y la articulación intersectorial, en la implementación del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el Control del Tabaco (CMCT) y en la prevención e interferencia de la industria del tabaco.

La jornada contó con la participación de Ana Rivière-Cinnamond, representante de la OMS en Colombia, Carolina Wiesner Ceballo, directora del Instituto Nacional de Cancerología, Diana Cerón, la asesora regional de la OPS y Laura Salgado, experta internacional del Global Center for Good Governance in Tobacco Control (GGTC).

Durante el encuentro se hizo énfasis en la implementación del Artículo 5.3 del CMCT, que establece el compromiso de los Estados Parte para proteger las políticas de salud pública y el control del tabaco frente a los intereses comerciales o particulares de la industria tabaquera.

De esta manera, el Seminario Taller adquiere relevancia en las dinámicas y acciones que se están tomando frente a las industrias de tabaco en el país, ya que para el 2025 Colombia registró el segundo mayor índice de interferencia de la industria tabaquera en la región de las Américas, con un puntaje de 80 sobre 100, después de República Dominicana.

Acciones para fortalecer la gobernanza en el control del tabaco

Como resultado de la jornada intersectorial, se debe fortalecer las acciones con los diferentes actores tanto a nivel nacional, territorial e internacional para proteger las decisiones de política pública frente a posibles conflictos de interés entre la industria de tabaco, y de esta forma avanzar en la implementación efectiva de las disposiciones del Acuerdo 5.3 del CMCT.

“El control del tabaco, sus derivados, sucedáneos e imitadores constituye una prioridad de salud pública, debido a que su consumo y exposición contribuyen a la carga de enfermedades no transmisibles y a otros efectos adversos sobre la salud de la población, especialmente de niños, niñas y adolescentes”, comentó Diana Julieta Díaz, viceministra de Salud Pública.

Del mismo modo, se resaltó la importancia de cooperar con las sociedades científicas para desarrollar estrategias de difusión que permitan reconocer los conflictos de interés y los mecanismos adecuados para su gestión, como también la organización de los comités de ética.

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