Festival de Colonias 2026 en Bucaramanga: habrá 90 stands, Boyacá y Argentina, los invitados

Bucaramanga

Este fin de semana continúan las actividades en el marco de la Feria Bonita de Colombia, una de ellas es el tradicional festival de colonias que llega a su edición número 29 y tendrá más de 90 stands de las siete provincias, además de Boyacá y de Argentina como invitados especiales.

Víctor Suárez, organizador del evento, indicó que aunque por temas administrativos estuvo en riesgo la realización de esta tradicional actividad se logró llegar a un acuerdo con la alcaldía de Bucaramanga y la gobernación de Santander para avanzar en esta nueva edición.

“Habrá 90 colonias que representan las organizaciones de Bucaramanga, colonias organizadas en la ciudad de las siete provincias del departamento de Santander. Habrá unos 14 departamentos invitados, países como Argentina como invitado muy especial este año y Boyacá como región de Colombia, Tunja y Boyacá, hace un par de años no asistían al Festival de Colonias y consideramos nosotros que era importantísimo que volvieran. Así que esa es la organización que tenemos”, indicó Suárez.

La jornada comenzará desde las 9 de la mañana y estará abierta al público hasta las 7 de la noche en los alrededores del estadio Américo Montanini y aunque no habrá cierres viales en los alrededores sí hacen un llamado a la ciudadanía para que evite movilizarse en vehículos propios por el alto tráfico que se puede presentar.

“Hay que recordar que el Festival de Colonias es un evento de familia y de paisanos. Siempre hemos tenido un eslogan que es “no se lo pierda, paisano” y eso es, Colonias es el evento para ir con toda la familia, hacer un recorrido total del óvalo exterior del estadio y parar donde uno prefiera la gastronomía que más le guste”, agregó Víctor Suárez.

Con este evento se terminan las actividades en el marco de la feria bonita de Colombia que contó con conciertos, muestras culturales y artísticas, desfiles y demás.