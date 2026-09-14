Barrancabermeja instalará más de 1.500 paneles solares para reducir costos de energía

Barrancabermeja recibió más de 1.500 paneles que serán instalados en la granja solar El Tiburón. El proyecto busca reducir el costo de la energía para las familias beneficiadas y deberá estar listo antes de que termine el año.

La granja está ubicada en la entrada a Barrancabermeja por la vía que conduce a Bucaramanga. Tendrá una generación estimada de 1.718.469 kilovatios hora al año y su construcción costará más de $7.616 millones.

Actualmente avanzan en la adecuación del terreno. La construcción del cerramiento y el pilotaje necesario para instalar las estructuras que sostendrán los paneles.

Se espera que la granja esté lista antes de que se termine el año. “Lo más importante es que ya llegaron los más de 1.500 paneles solares que se van a instalar en esta granja. La gran noticia es que el ingeniero residente nos dice que lo más probable es que la granja esté lista antes de finalizar este año 2026”, aseguró el alcalde Jonathan Vásquez.

El dato importa porque El Tiburón forma parte de un proyecto más amplio para construir cuatro granjas solares en Barrancabermeja. La inversión total supera los $30.073 millones, financiada con recursos de crédito y regalías, y la meta anunciada es beneficiar a 3.200 familias.

Leonardo Granados, secretario de Ambiente y Transición Energética, explicó que la energía generada en El Tiburón será destinada a familias de las comunas Uno y Cuatro vinculadas al programa Viviendas Solares.

Sin embargo, la Alcaldía no precisó cuántos hogares recibirán energía de esta granja ni cuánto podría disminuir el valor de sus facturas.