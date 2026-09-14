Piden al Gobierno retirar hipopótamos en Barrancabermeja por riesgo y habrá reunión con MinAmbiente

El retiro sigue pendiente. Barrancabermeja volvió a pedir una salida para los hipopótamos que han sido vistos en el municipio.

La Alcaldía solicitó al Gobierno Nacional y a la CAS activar el protocolo para retirarlos por el riesgo que representan para la comunidad. Pues, estos animales han sido vistos en humedales y ciénagas del municipio.

La administración sostiene que la presencia de estos animales representa un riesgo para las personas que viven o transitan cerca de esos sectores. Por eso convocó un Puesto de Mando Unificado para revisar qué medidas tomar mientras llega una decisión de fondo.

Los van a seguir con cámaras. Leonardo Granados, secretario de Ambiente y Transición Energética, explicó que instalarán cámaras trampa en los sectores donde se han registrado avistamientos. El objetivo es ubicar a los hipopótamos y conocer por dónde se están moviendo.

“Vamos a unir esfuerzos con una entidad privada para monitorear con cámaras trampa el sector de los avistamientos y saber dónde están ubicados los hipopótamos”, señaló Granados. Esa información será entregada a las autoridades ambientales para apoyar la aplicación del protocolo nacional que defina qué hacer con los animales.

El riesgo para la comunidad. Eduardo Ramírez Alipio, secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana, dijo que mientras se define qué hacer con los hipopótamos, la prioridad es evitar acercamientos que puedan poner en riesgo a las personas.

“Frente a esta situación no nos hemos quedado quietos. Hemos tratado de activar todos los mecanismos de seguridad y prevención, invitando a la comunidad a que evitemos cualquier tipo de acercamiento que pueda poner en riesgo la vida”, señaló.

Por ahora, la recomendación es no acercarse a los animales ni intentar interactuar con ellos en caso de un nuevo avistamiento.

La reunión con MinAmbiente. El próximo 22 de septiembre está prevista una reunión con la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente.

La Alcaldía espera que de ese encuentro salga una ruta para avanzar en el retiro de los hipopótamos y evitar que el problema siga creciendo en zonas urbanas y rurales de Barrancabermeja.

En el Puesto de Mando también participaron Policía, Armada, Ejército, Defensoría del Pueblo y organismos de socorro, que quedaron vinculados a las labores de prevención y respuesta ante nuevos avistamientos.