Familias de Cali tienen 15 días hábiles para el cobro de las ayudas económicas tras el terremoto

A partir de este lunes 14 de septiembre, únicamente dejará de estar disponible el punto de atención masiva ubicado en Cosmocentro.

Un llamado a la tranquilidad a las familias de Cali damnificadas por el terremoto del pasado 10 de agosto, para reclamar las ayudas económicas, hizo el gobierno caleño ante la masiva afluencia este fin de semana para reclamar los recursos.

Cuentan con un plazo de 15 días hábiles las más de nueve mil personas del primer corte, para realizar el cobro en cualquiera de los más de cien puntos de SuperGIROS habilitados en Cali.

El llamado se realiza ante la alta afluencia de ciudadanos que acudieron durante los dos primeros días a los puntos de pago, bajo la idea de que únicamente durante este fin de semana estaría habilitado el retiro.

Para este primer grupo hacen parte más de 9 mil personas inscritas en el Registro Único de Damnificados, con corte al 24 de agosto, quienes recibirán la ayuda económica de acuerdo con los criterios establecidos para este proceso.

A partir de este lunes 14 de septiembre, únicamente dejará de estar disponible el punto de atención masiva ubicado en Cosmocentro, que estuvo habilitado exclusivamente durante la jornada de ayer y hoy.

Los beneficiarios deben esperar la notificación correspondiente y el PIN que les indique que el recurso ya está disponible para ser reclamado. Una vez recibida esta información, podrán acercarse a cualquiera de los puntos habilitados de SuperGIROS.