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13 sep 2026 Actualizado 21:11

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Hallan mercancía ilegal oculta en un contenedor en el Valle, avaluada en más de $6 mil millones

El operativo fue adelantado por la dirección de gestión de Policía Fiscal y Aduanera, en coordinación con la Dian.

Las autoridades encontraron en las primeras cajas elementos de oficina que ocultaba calzado.

Las autoridades encontraron en las primeras cajas elementos de oficina que ocultaba calzado.

Las autoridades encontraron en las primeras cajas elementos de oficina que ocultaba calzado.
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Durante este operativo se logró la aprehensión de más de 19 mil pares de calzado y 1.500 útiles escolares, mercancía de procedencia extranjera avaluada en 6.200 millones de pesos, que no contaba con los documentos que acreditaran su legal permanencia en el territorio nacional.

Durante la inspección se estableció que la totalidad de la mercancía correspondía a calzado, situación que evidenciaría un posible intento de ocultamiento con el propósito de evadir el control de la autoridad aduanera.

“Este resultado operativo protege la economía y la industria nacional al impedir la comercialización de mercancías ingresadas de manera ilegal al país; salvaguarda el recaudo nacional al evitar la evasión de tributos aduaneros y debilita las finanzas de las estructuras criminales dedicadas al contrabando”, indicó la coronel Andrea Jiménez, directora de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera.

Juan Carlos Díaz

Juan Carlos Díaz

Periodista Caracol Radio. Premios: Beca “Voces que transforman” Baudó/Pnud 2026. Gobernación Valle “Gerardo...

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