Hallan mercancía ilegal oculta en un contenedor en el Valle, avaluada en más de $6 mil millones

Durante este operativo se logró la aprehensión de más de 19 mil pares de calzado y 1.500 útiles escolares, mercancía de procedencia extranjera avaluada en 6.200 millones de pesos, que no contaba con los documentos que acreditaran su legal permanencia en el territorio nacional.

Durante la inspección se estableció que la totalidad de la mercancía correspondía a calzado, situación que evidenciaría un posible intento de ocultamiento con el propósito de evadir el control de la autoridad aduanera.

“Este resultado operativo protege la economía y la industria nacional al impedir la comercialización de mercancías ingresadas de manera ilegal al país; salvaguarda el recaudo nacional al evitar la evasión de tributos aduaneros y debilita las finanzas de las estructuras criminales dedicadas al contrabando”, indicó la coronel Andrea Jiménez, directora de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera.