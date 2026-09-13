Capturaron a disidente FARC en norte del Valle investigado por el secuestro de una médica en Sevilla

En total fueron capturados tres guerrilleros, uno de ellos, es un presunto cabecilla de la comisión Ismael Ruiz con injerencia en el Huila, enviado al Valle hace seis meses para comandar una cuadrilla de diez guerrilleros

Tres presuntos integrantes del Frente 57 Yair Bermúdez de las disidencias de las FARC fueron capturados en un allanamiento realizado en el corregimiento de San Antonio, zona rural de Sevilla, norte del Valle del Cauca.

Entre los detenidos está alias Molina o Barbas, señalado como cabecilla de zona y quien, según las investigaciones, habría coordinado y participado en el secuestro de la médica Daniela Hernández, del Hospital Departamental Centenario de Sevilla, y sus hijos, ocurrido el 14 de agosto de 2025.

Con esta captura ya serían cuatro los presuntos integrantes de esta estructura detenidos por su posible participación en este secuestro.

Alias Barbas también es señalado de coordinar acciones violentas contra la Fuerza Pública, entre ellas el lanzamiento de granadas contra la Estación de Policía de San Antonio.

El segundo capturado es alias Yeimer Fabián, señalado como cabecilla de la comisión armada Ismael Ruiz, con injerencia en el departamento del Huila. Las autoridades también lo señalan como presunto cabecilla armado en el norte del Valle del Cauca, donde estaría al mando de aproximadamente diez guerrilleros.

Según la investigación, Yeimer Fabián habría llegado al departamento hace cerca de seis meses, después de recuperar su libertad en 2023, y tendría una trayectoria criminal superior a diez años. Las autoridades lo relacionan con acciones armadas contra la Fuerza Pública y homicidios derivados de la disputa por el control territorial.

Tanto Yeimer Fabián como alias Barbas habrían integrado anteriormente estructuras armadas ilegales de las extintas FARC-EP y disidencias bajo el mando de Iván Mordisco antes de llegar al Frente 57 Yaír Bermúdez.

“Las investigaciones también establecen que los capturados estarían vinculados a actividades criminales en zonas rurales de Sevilla y Bugalagrande. Esta estructura utilizaría las rutas rurales para actividades relacionadas con narcotráfico, secuestro y homicidio, como fuentes de financiación y control territorial”, explicó el coronel Amaury Aguilera, comandante de la Policía Valle.

El tercer capturado sería alias Sinaloa, señalado como integrante raso del Frente 57 y quien, según las autoridades, tendría entrenamiento como tirador de alta precisión.

Durante el operativo fueron incautadas tres armas de fuego, una granada de fragmentación, munición, material de intendencia, un proveedor y equipos celulares.