Cayó presunto cabecilla del Clan del Golfo en Magangué: al parecer le hallaron un revólver

Un nuevo golpe contra las estructuras multicrimen que delinquen en Magangué reportó la Policía Nacional, luego de la captura en flagrancia de alias de ‘J.J.’ o ‘Juancho Pistolas’, señalado por las autoridades de presuntamente integrar el Clan del Golfo.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El procedimiento fue adelantado por la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), en coordinación con el Gaula Militar e Inteligencia Policial. Durante la acción, los uniformados encontraron en poder del presunto delincuente un revólver Smith & Wesson calibre 38 y seis cartuchos del mismo calibre.

Además, las autoridades incautaron una motocicleta Bajaj Bóxer y un teléfono celular Redmi, elementos que quedaron a disposición de las autoridades competentes y que podrán ser objeto de análisis dentro de la investigación.

Según información de inteligencia, alias ‘J.J.’ o ‘Juancho Pistolas’ sería, presuntamente, cabecilla de zona de la subestructura Nicolás Antonio Arango Reyes del Clan del Golfo, con injerencia en el municipio de Magangué.

Uno de los aspectos que ahora concentra la atención de los investigadores es su posible relación con hechos violentos registrados en esta población. De acuerdo con información de fuente humana manejada por las autoridades, el capturado sería señalado como presunto determinador de homicidios ocurridos en Magangué. Estas posibles responsabilidades deberán ser establecidas dentro de los respectivos procesos judiciales.

“Este resultado es producto del trabajo articulado de nuestras capacidades de investigación criminal, inteligencia y el Gaula Militar. Seguiremos actuando de manera contundente contra quienes pretendan generar violencia y afectar la tranquilidad de los habitantes de Magangué y del departamento de Bolívar”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

Las verificaciones realizadas también indican que esta persona registra una anotación en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) como indiciado por el delito de violencia intrafamiliar.

El capturado, junto con el arma de fuego, las municiones y demás elementos incautados, será dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Será un juez competente quien defina su situación judicial.