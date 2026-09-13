Primer registro de una Águila Arpía en el Valle del Cauca

En un hecho sin precedentes se registró el sorprendente avistamiento de un águila Arpía que se presentó en una zona de reserva en San Cipriano, Valle del Cauca, por integrantes de la Red de Clubes de Observadores de Aves del departamento. El registro, documentado con fotografías y videos, representa un importante aporte al conocimiento de la biodiversidad del Valle.

Se trata de una de las aves rapaces más imponentes del planeta acaba de convertirse en protagonista de un hallazgo extraordinario para la biodiversidad. Un grupo de integrantes de la Red de Clubes de Observadores de Aves liderada por la CVC logró observar, fotografiar y grabar un Águila Arpía (Harpia harpyja) en San Cipriano, en Buenaventura.

El avistamiento se logró durante una jornada de observación de aves en la que participaban los fotógrafos de aves profesionales: Diego Fernando Mejía, Maribel Rivera, Crhistian Trejos, Leidi Johanna Hidalgo, Javier Roa y Alejandro Vera.

En diálogo con Planeta Caracol el fotógrafo, Diego Mejía, explicó que “todo comenzó cuando Maribel (su esposa) me advirtió de la presencia de una enorme ave rapaz sobrevolando el área. Minutos después, Crhistian logró localizarla nuevamente cuando se posó en un árbol y, aunque inicialmente no teníamos certeza sobre su identidad, conseguimos obtener fotografías y videos que posteriormente compartimos con otros expertos y comunidades de observadores de aves”.

Foto: Diego Fernando Mejía Navas / CVC Ampliar Foto: Diego Fernando Mejía Navas / CVC Cerrar

Tras contrastar las características del ejemplar y adelantar consultas con especialistas, el grupo determinó que se trataba de un Águila arpía, una especie de gran tamaño, asociada principalmente a bosques tropicales y reconocida como uno de los principales depredadores de los ecosistemas donde habita.

La CVC, autoridad ambiental del Valle del Cauca, llamó la atención sobre la importancia del hallazgo porque hasta ahora no se contaba con un registro documentado de esta especie para el departamento.

La literatura sobre la distribución del Águila arpía en Colombia ha reportado históricamente su presencia principalmente en regiones como el Chocó, la Amazonía y sectores de la Orinoquia. La CVC hizo un llamado a que cualquier visita para intentar observar al Águila arpía se realice con responsabilidad y respeto por el animal.

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