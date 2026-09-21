El cacao podría ayudar a detener el deterioro cognitivo en viajes espaciales, según investigación

En Planeta Caracol la historia de un grupo de mujeres científicas de diferentes disciplinas que avanzan en una investigación donde el cacao colombiano es el protagonista porque sus propiedades podrían contribuir con detener el deterioro cognitivo en los viajes espaciales.

Fueron ocho mujeres científicas de distintas universidades colombianas pasaron 15 días aisladas en un hábitat del Parque Jaime Duque, en Tocancipá, sin luz solar, con baño seco, alimentación a base de enlatados, deshidratados y algunos productos de invernadero, y dormían por parejas en cápsulas selladas.

La misión Aluna, que simuló una misión a Marte, sirvió también para poner a prueba una hipótesis nueva: si el cacao colombiano puede prevenir el deterioro cognitivo que produce el aislamiento prolongado.

Esa investigación fue desarrollada por el Semillero de Investigación en Fisiología del Desempeño Humano en el Aeroespacio “MedStratos”, de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, contó con la representación de Katherine Rodríguez Patiño, estudiante de quinto semestre de Medicina y egresada de Nutrición y Dietética de la Universidad Nacional de Colombia, quien no sólo estuvo como líder en su diseño y encargada de recoger los datos en el hábitat, sino que también se desempeñó como Oficial de Salud y Seguridad en la misión.

El decano de la Facultad de Medicina, José Fernando Galván, dijo que “En la Facultad entendemos que formar buenos profesionales exige también formar investigadores, y nos enorgullece que sea una mujer quien represente ese compromiso en un campo como el aeroespacial, donde las científicas colombianas se han abierto paso. Entendemos que este es un campo en crecimiento y por eso además tenemos la Especialidad en Medicina Aeroespacial y otras áreas que realizan investigación al respecto desde las ciencias fisiológicas, entre otras”.

La misión se realizó en el marco de la convocatoria Propulsando Sueños, de la Asociación Colombiana de Mujeres en el Aeroespacio (ACMA), financiada por la Fundación Con Cora, iniciativa de la cantante Karol G para ampliar las oportunidades de las mujeres en la ciencia, junto con la Fundación Cydonia, que diseñó y opera el único hábitat análogo de Colombia (en Latinoamérica solo hay dos).

Como oficial de salud y seguridad, Katherine Rodríguez revisaba cada mañana los signos vitales y el estado psicológico de sus compañeras y administraba los suplementos de vitamina D que redujeron los efectos de la falta de exposición al sol. El único alimento fresco disponible provenía de un invernadero con col china, lechuga y caléndula, esta última usada también como antiinflamatorio natural.

Katherine señaló que “como Oficial de Salud y Seguridad y única médica a bordo, mi participación en algunas actividades extravehiculares de mayor riesgo fue limitada, porque mi presencia dentro del hábitat era necesaria para garantizar la capacidad de respuesta ante una eventual emergencia. Esta experiencia nos permitió reconocer que, en las misiones espaciales, es importante que todos los roles de la tripulación cuenten con formación en primeros auxilios y respuesta inicial ante emergencias, de manera que no dependa de una sola persona”.

Rodríguez estudió si el cacao colombiano, reconocido por su alto contenido de flavonoides y por posicionar al país como el tercer exportador mundial de cacao fino de aroma, puede actuar como contramedida frente al deterioro cognitivo que causan el aislamiento y los cambios en la perfusión cerebral en entornos de alto estrés físico y mental como un viaje al espacio. Sus compañeras recibieron siete dosis de cacao, en infusión similar al agua de panela, frente a un grupo control, y pruebas cognitivas antes y después de cada dosis permitieron comparar ambos grupos.

Los resultados aún están en análisis, pero se planea inscribirse para eventos académicos nacionales e internacionales como el Congreso Internacional de medicina aeroespacial de la Asociación Americana de Medicina Aeroespacial (ASMA) a realizarse en Mayo 2027 en Dallas, así como en encuentros de semilleros dado que se enmarca en una de las líneas priorizadas actualmente por diferentes agencias espaciales: las contramedidas para la salud humana en el espacio. Este proyecto se desarrolló en el Semillero de Investigación en Fisiología del Desempeño Humano en el Aeroespacio, del Departamento de Ciencias Fisiológicas de la Facultad de Medicina.

En el semillero se forman en el estudio de los cambios que experimenta el cuerpo humano en entornos aeroespaciales y como éstos comprometen diferentes aspectos del desarrollo de tareas en diferentes misiones. Según su directora, la profesora María Alejandra Corzo, médica y fisiologa espacial y miembro del ASMA, el interés por estos temas ha estado en el país pero creció en Colombia después de que el país firmara los Acuerdos Artemisa en 2022, programa liderado por la NASA para volver a la Luna, lo que impulsó nuevas líneas de investigación aeroespacial en el país.

Escuche el audio completo aquí:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 42:46 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: