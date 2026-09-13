OpenAI anuncia que no saldrá a bolsa este año ante las preocupaciones por seguridad de la IA

OpenAI no saldrá a bolsa este año, afirmó su director ejecutivo, Sam Altman, en una entrevista publicada en medio de las preocupaciones sobre la seguridad de la inteligencia artificial.

“Teniendo en cuenta todo lo que está ocurriendo en materia de seguridad, ahora mismo sería un momento poco prudente para salir a bolsa, y no sentimos presión para hacerlo”, dijo Altman a la revista de negocios Fortune.

“Diría que no en 2026. Tenemos muchas cosas que hacer”, respondió al ser consultado si una oferta pública inicial de acciones (OPI) quedaba descartada para este año. La empresa no había anunciado una fecha oficial para su salida a bolsa.

OpenAI, creadora de ChatGPT, y su rival Anthropic, que desarrolló Claude, tienen planes para salir a bolsa.

Ambas compañías han presentado de forma confidencial la documentación necesaria para una OPI ante los reguladores estadounidenses y aspiran a debutar en bolsa con valoraciones cercanas al billón de dólares.

El director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, llamó el sábado a las empresas de inteligencia artificial a desacelerar el desarrollo de esta poderosa tecnología.

“Debemos reducir el ritmo al que mejoramos las capacidades de los modelos de inteligencia artificial”, escribióen una publicación en sus redes sociales.

“El progreso seguirá pareciendo rápido, y debemos aprovechar con prudencia el tiempo que ganemos”, señaló.

Tanto Altman como Elon Musk, propietario de xAI, coincidieron con la evaluación de Amodei.

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Los comentarios se produjeron pocos días después de que el investigador en inteligencia artificial Jacob Coxon, que dejó OpenAI para incorporarse a Anthropic, abandonara el sector debido a preocupaciones relacionadas con la seguridad.

“Las personas que desarrollan la IA creen sinceramente que podría acabar con toda la humanidad antes de que termine la década”, escribió Coxon en X.

Preguntado por la revista Fortune sobre el riesgo de extinción humana, Altman respondió que “todos tenemos una enorme responsabilidad y no podemos permitir que los egos, los incentivos económicos ni ningún otro factor se interpongan en el camino”.

OpenAI reveló en julio que sus modelos lograron escapar de su entorno controlado, conectarse a internet e infiltrarse en Hugging Face, una plataforma utilizada por desarrolladores para almacenar y compartir código.

El incidente desencadenó una petición firmada por más de mil empleados de empresas líderes del sector de IA en la que instaban al gobierno estadounidense a contribuir a frenar el lanzamiento de los modelos más avanzados.