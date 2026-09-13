Turquía realizó redadas contra activistas LGBT+ para “proteger la familia tradicional”

La policía turca llevó a cabo en la madrugada de este domingo numerosas redadas y detenciones en bares y domicilios de activistas LGBT+, en nombre de lo que ellos llaman “protección de la familia tradicional”.

“En el marco de las operaciones ‘Mi familia está segura’ se han iniciado procedimientos judiciales contra 162 sospechosos, nueve asociaciones y 13 empresas en un total de 15 provincias” y Estambul, Ankara e Izmir, las tres principales ciudades del país, escribió en X el ministro turco de Justicia, Akin Gürlek.

El ministro no precisó cuántas personas fueron detenidas, pero subrayó que estas operaciones se inscriben en el marco de la “Década de la Familia” proclamada por el presidente Recep Tayyip Erdogan, con el objetivo de “proteger a nuestros niños, la institución familiar y el orden social”.

En Estambul, la policía realizó redadas en varios bares frecuentados por la comunidad y en una discoteca considerada un refugio para la comunidad LGBT+, según imágenes difundidas por medios progubernamentales.

La asociación de defensa de los derechos LGBT+ Kaos GL, que asegura ser objeto de una investigación por el delito de “obscenidad”, anunció en un comunicado que “más de una decena” de sus miembros “fueron detenidos tras registros policiales en sus domicilios”.

“Según la información más reciente recopilada sobre el terreno, cerca de 50 defensores de los derechos de las personas LGBTI+ han sido detenidos o son objeto de procedimientos judiciales que incluyen interrogatorios o arrestos”, precisó la organización, cuyas oficinas también fueron registradas.

La víspera, las autoridades ya habían bloqueado en Turquía la cuenta de X de Kaos GL, así como las de una quincena de organizaciones y activistas LGBT+.