Dron ruso impactó un tren ucraniano a dos kilómetros de la frontera con Polonia, miembro de la OTAN

Un dron ruso ha impactado en la locomotora de un tren ucraniano que se dirigía de Kiev a Varsovia, a tan sólo dos kilómetros de la frontera polaca, aunque nadie ha resultado herido, informó este domingo la compañía de ferrocarriles Ukrzaliznitsia.

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“Por segundo día consecutivo, el enemigo está atacando los ferrocarriles. Hoy en Volinia, a dos kilómetros de la frontera con Polonia, el enemigo golpeó la locomotora de un tren de pasajeros”, denunció en Telegram la empresa estatal.

La tripulación del tren pudo ser advertida de la amenaza con antelación y gracias a esto no hubo que lamentar heridos, explicó la compañía, que no detalló si el tren se hallaba en movimiento o si había sido evacuado en el momento del impacto.

De acuerdo con la compañía polaca PKP Intercity, citada por la agencia de noticias polaca PAP, el tren transportaba a 206 pasajeros y trabajadores en el momento del ataque, que causó un retraso en la frontera de aproximadamente 370 minutos.

Más allá del ataque contra el tren, el ministro de Defensa polaco, Wladyslaw Kosniak-Kamysz, informó este domingo de que uno de los drones empleados la pasada noche por Rusia para atacar Ucrania había impactado a tan sólo un kilómetro de la frontera polaca, y otro a cinco kilómetros.

Afirmó que se trataba de drones de ataque con propulsión a reactor de tipo Geran-5, que sin embargo no llegaron a violar el espacio aéreo polaco, según dijo en X.

Ya que se detectaron de madrugada una docena de drones rusos sobre Ucrania occidental, fueron activados aviones militares para proteger en caso de necesidad el espacio aéreo polaco y los residentes de dos regiones fronterizas polacas recibieron alertas que les instaban a dirigirse a lugares seguros.