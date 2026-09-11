Eugenio Montoya, cabecilla del extinto cartel del Norte del Valle, fue entregado a Policía y DIJIN

Eugenio Montoya, reconocido cabecilla del extinto cartel del Norte del Valle, fue entregado a la Policía y la DIJIN, tras su llegada a Colombia en calidad de deportado después de pagar una condena de 19 años en Estados Unidos.

La entrega la realizaron los funcionarios de Migración Colombia, pues el hombre cuenta con Circular Roja de Interpol por delitos asociados a la fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones y falsedad en documento público.

Montoya Sánchez había sido condenado inicialmente a 30 años de prisión y obtuvo una salida anticipada en 2026, con una reducción de 11 años de la pena.

La entrega por parte de Migración Colombia, se dio gracias a la cooperación efectiva entre Colombia y Estados Unidos y del trabajo articulado de Migración Colombia con la Policía Nacional y la DIJIN.