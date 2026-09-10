Un colombiano estaría entre los pilotos del avión de carga que se accidentó en Miami

Los dos pilotos del avión de carga que se salió de la pista el pasado domingo en el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) y terminó impactando varios vehículos fueron dados de alta tras sufrir heridas leves.

De acuerdo con información conocida por el Miami Herald, los tripulantes eran Joseph Carroll, de 55 años, y Jaime Felipe Silva Molina, de 37, quien sería colombiano. El diario identificó a ambos pilotos tras cruzar los datos divulgados por la Oficina del Sheriff de Miami-Dade con registros de la Administración Federal de Aviación (FAA).

Carroll figura como capitán de la aerolínea de carga 21 Air, compañía que opera vuelos para Amazon, y cuenta con certificaciones para pilotar distintos tipos de aeronaves.

Por su parte, Silva Molina aparece como primer oficial de la misma empresa y, según su perfil profesional, es ingeniero aeronáutico graduado en La Universidad de San Buenaventura Colombia y realiza vuelos nacionales e internacionales para la compañía.

La alguacil de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz, confirmó que los cinco fallecidos viajaban en una camioneta de la empresa Professional Ocean Service Corp., dedicada a labores de limpieza de aeronaves en el aeropuerto. Las víctimas fueron identificadas como Rolando Alemán León, de 55 años; Yoel Rodríguez Naranjo, de 53; Julio C. Pineda, de 75; Carlos Acosta Fajardo, de 53, y Javierkys Reyes Quevedo, de 47.

Además, tres personas continúan hospitalizadas. Eugenio Corredor y Ridoel Averhoff Díaz, ambos de 32 años, permanecen en estado crítico, mientras que Roosevelt Sebastián Perdomo Torres, de 36, se encuentra estable.

La presidenta de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB), Jennifer Homendy, explicó que el Boeing 767-300 recorrió cerca de 400 metros fuera de la pista antes de atravesar dos cercas perimetrales e impactar los vehículos. La aeronave terminó detenida en un terreno cercano a varias filas de robotaxis de Tesla.

Mientras continúa la investigación para determinar las causas del accidente, familiares de las víctimas ya han comenzado a presentar acciones legales contra las empresas involucradas en la operación del vuelo.

La esposa de uno de los cinco fallecidos presentó este miércoles una demanda contra el gigante del comercio electrónico.

La demanda, que recogen medios locales, también incluye a Amazon Air Cargo y otras empresas relacionadas con la operación de la aeronave, además de los pilotos del avión, que ya fueron dados de alta del hospital.

El documento alega que el accidente fue consecuencia de una cadena de fallos, incluidos un error del piloto, una formación inadecuada y el uso de una aeronave con 32 años de antigüedad.

El avión, un Boeing 767-300, había partido del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en San Juan de Puerto Rico, con los dos tripulantes a bordo.