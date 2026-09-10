“No solo retrasaremos el envejecimiento, vamos a poder rejuvenecer”: Memorial Publio Cordón Hospital

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El Memorial Publio Cordón, nuevo hospital ubicado en Pozuelo de Alarcón, Madrid, España, busca marcar una diferencia en la atención médica con una combinación de tecnología de punta, investigación en longevidad y un modelo centrado en el bienestar de los pacientes.

En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, María Cordón, responsable del proyecto e hija del médico Publio Cordón, habló sobre el propósito de la institución, que lleva el nombre de su padre, fundador del grupo hospitalario Quirón.

Escuche la entrevista completa AQUÍ:

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