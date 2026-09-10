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Decidimos reeditar ‘La noche de las lanzas’ en honor a su voluntad: hija de Germán Castro Caycedo

Catalina Castro Moreno, hija del escritor Germán Castro Caycedo, habló con 6AM W sobre la reedición del libro ‘Hágase tu voluntad’, como se llamó en Colombia, pero ahora con el verdadero nombre, ‘La noche de las lanzas’.

Según Castro, la decisión de relanzar la obra de su padre cumple su voluntad, pues él mismo aceptó que se equivocó con el nombre del libro en Colombia, pues solo remitía a la fe, mientras que ‘La noche de las lanzas’ hacía referencia a todo el universo de la selva.

Reconstruye la muerte de monseñor Alejandro la Vaca y la madre Inés Arango, a quienes el papa León XIV reconoció como “venerables” en 2025.

“Ese reconocimiento es importante porque no fueron reconocidos como mártires, sino que la Iglesia aceptaron libremente el riesgo de morir (…). La muerte de monseñor La Vaca y la madre Arango va mucho más allá que el asesinato de ellos dos en la Amazonía ecuatoriana”, sostuvo.

¿Germán Castro Caycedo dejó textos inéditos?

Negó que su padre hubiera dejado alguna obra sin terminar, pero él “seguía buscando temas de las mismas temáticas que atravesaron toda su obra: la selva, el medioambiente y estaba interesado en contar sobre el abuso del oro”.

Borraron mural de Petro, Gabo y Caycedo en Inravisión

“Es un gesto bastante inútil. A mi padre y a Gabo no los pueden borrar pasando un brochazo porque ahí quedan sus libros y sus obras”, aseguró.

Escuche la entrevista completa aquí: