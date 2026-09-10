Al menos cuatro muertos y 60 heridos en bombardeo ruso contra centro comercial, según autoridades

KRYVYI RIH, UKRAINE - AUGUST 22. Imagen tomada de Getty Imagenes (Crédito: Global Images Ukraine / Colaborador ) / Global Images Ukraine

Al menos cuatro personas han muerto y unas sesenta han resultado heridas como consecuencia de un ataque ruso que ha alcanzado un centro comercial en la ciudad ucraniana de Pavlograd, según informó el gobernador de la región central de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzha.

“Hace aproximadamente una hora, los rusos atacaron un centro comercial situado en el centro de Pavlogrado. A plena luz del día, cuando las calles estaban llenas de gente”, escribió en Telegram el ministro del Interior ucraniano, Ivan Vygivski.

Le puede interesar: Un año del asesinato de Charlie Kirk, el crimen que sacudió la política de EE.UU.

Desde el principio de este año, se han producido más de 18.000 impactos en la región, sobre todo de drones rusos, dijo y denunció que el enemigo ha intensificado recientemente los ataques contra almacenes de alimentos, zonas residenciales, trenes y centros comerciales.

Este jueves ya habían muerto dos personas en la región de Dnipropetrovsk por un ataque ruso contra una empresa, según informaron las autoridades regionales.

Más información: Francia alerta a usuarias de anticonceptivos con desogestrel por posible riesgo de meningioma

Rusia, que lanzó su ofensiva a gran escala en febrero de 2022, y Ucrania llevan meses enzarzadas en una clara escalada de ataques de largo alcance, dirigidos contra instalaciones energéticas, logísticas y portuarias, así como contra buques en el mar Negro.

Los esfuerzos diplomáticos impulsados por Estados Unidos para poner fin a este sangriento conflicto, que llevaban mucho tiempo estancados, se reactivaron el fin de semana pasado con una visita de los emisarios de Washington, Steve Witkoff y Jared Kushner, a Moscú y a Kiev.

Escuche EN VIVO Caracol Radio