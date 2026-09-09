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Este gobierno devolverá la tierra a la mafia y a los bandidos: Felipe Harman a Óscar Villamizar

El debate sobre la reforma agraria en Colombia generó una fuerte respuesta de Felipe Harman, exdirector de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), luego de las declaraciones del congresista Óscar Villamizar en 6AM de Caracol Radio.

“Mi más enérgico rechazo a las declaraciones de este congresista. Uno no puede lanzar ese tipo de calificativos sin un solo dato y mucho menos generalizar”, afirmó Harman.

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El exdirector de la ANT calificó como una “vergüenza para un congresista de la República” que se catalogue como “bandidos” a los beneficiarios de los procesos de titulación.

Según Harman, son más de 200.000 beneficiarios de la reforma agraria por titulación, por lo que pidió evitar generalizaciones sobre los campesinos que ha recibido tierras.

Harman advierte sobre el Acuerdo de Paz y la devolución de tierras

Harman también hizo un llamado a las organizaciones campesinas frente a lo que, según él, estaría admitiendo el actual Gobierno.

El exfuncionario aseguró que existen dos asuntos que deberían generar preocupación: el eventual incumplimiento del Acuerdo de Paz y la posibilidad de que tierras recuperadas para procesos de reparación terminen nuevamente en manos de estructuras que calificó como mafias.

“Va a devolverle la tierra a la mafia y a los bandidos, ahí sí bandidos”, sostuvo Harman.

En ese sentido, explicó que parte del debate actual sobre la política de tierras está relacionado con predios recuperados de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y del Fondo para la Reparación de las Víctimas.

“Hay que respetar al movimiento campesino”, dijo Harman

Felipe Harman también defendió el papel de los campesinos dentro de la economía nacional y pidió respeto por las organizaciones que representan a este sector.

“Yo sí creo que hay que hacer un llamado claro al respeto al movimiento campesino”, señaló.

Escuche la entrevista completa AQUÍ: