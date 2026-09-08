Detienen en Alemania al presunto autor de actos de sabotaje contra la red eléctrica (Photo by Michele Tantussi/Getty Images) / Michele Tantussi

La Policía alemana ha detenido este martes al presunto autor de una serie de intentos de sabotaje contra la red eléctrica que perturbaron este mes el funcionamiento de varias centrales eléctricas, un supuesto activista climático que se hallaba en busca y captura desde la semana pasada.

La Policía y la Fiscalía de Colonia informaron en un comunicado conjunto que el sospechoso, de 48 años, fue aprehendido en las inmediaciones de la central eléctrica de Weisweiler, en la región occidental de Renania del Norte-Westfalia.

“El hombre llevaba consigo más explosivos en el momento de su detención y no ofreció resistencia. Además la Policía encontró en un lugar próximo una tienda de campaña entre los arbustos provista de más cargas explosivas”, destacó la nota.

Los artefactos están siendo inspeccionados por los artificieros de la Oficina de Investigaciones Criminales de Renania del Norte-Westfalia, mientras que hay agentes revisando la zona en busca de más explosivos, agregó el comunicado.

Según fuentes policiales citadas por la cadena pública WDR y el tabloide Bild, el sospechoso, al que las autoridades han identificado como Daniel V., fue aprehendido cuando trató de huir a pie para evitar un control de tráfico.

Con anterioridad, V. había firmado con su nombre y apellidos y su dirección un escrito de reivindicación en el que justificaba los actos con la necesidad de luchar contra el uso de combustibles fósiles para generar electricidad, que calificaba de “criminal”, y contra la crisis climática.

Las autoridades creen que la reivindicación es auténtica, puesto que el escrito contiene detalles muy específicos sobre los actos de sabotaje, mientras que en la vivienda del sospechoso se hallaron explosivos y artefactos pirotécnicos.

Los intentos de sabotaje contra transformadores y líneas de alta tensión se estaban sucediendo desde principios de mes en varias regiones del país, entre ellas Renania del Norte-Westfalia, así como Sajonia y Brandeburgo (este).

En Sajonia la Policía dio a conocer este lunes el hallazgo de nueve artefactos explosivos de fabricación casera en las inmediaciones de unas líneas de alta tensión al sur del transformador de Graustein, cerca del municipio de Schleife, con lo que el total encontrado en esa región ascendió a 21.

Unos ataques de este tipo en Jänschwalde (este) y Bergheim (oeste) obligaron a desconectar temporalmente algunas unidades de dos centrales eléctricas.