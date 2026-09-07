La Gobernación de Cundinamarca amplía su red pública de salud con nuevos hospitales y servicios

Colombia

Entre el año 2024 y 2025, la Gobernación de Cundinamarca ha invertido más de $329 mil millones de pesos para el fortalecimiento de la red pública de salud, así como se proyecta una inversión superior a los $83 mil millones de pesos adicionales en el 2026, lo que suma más de 412 mil millones de pesos direccionados a la mejora de la infraestructura y la dotación hospitalaria del departamento.

En ese sentido, este gobierno departamental le apuesta a la humanización de la atención en salud, así como a la mejora de las instalaciones y equipos necesarios para cumplir ese objetivo, llegando a las zonas donde las distancias y las condiciones del territorio hacen más difícil acceder a los servicios de salud. Acá le contamos sobre los proyectos principales de esta inversión.

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Principales hospitales y proyectos regionales

De la inversión ya ejecutada, alrededor de $206 mil millones de pesos corresponden a intervenciones en zonas urbanas y $75.5 mil millones de pesos en áreas campesinas, con un balance de 225 centros de salud públicos, 13 hospitales regionales y 46 centros de salud rurales.

Fusagasugá – Hospital San Rafael:

Están adelantando la construcción de la nueva infraestructura de la E.S.E. Hospital San Rafael de Fusagasugá, con una inversión de casi $232 mil millones de pesos, un área aproximada de 25 mil m² y un avance aproximado del 41%.

Este hospital, que pasa de 141 a 205 camas y de 3 a 7 salas de cirugía, incorpora nuevos servicios, entre los que se incluyen la hemodiálisis, la hemodinamia y la resonancia magnética nuclear. A su vez, contará con unidades de cuidado intensivo pediátrico, cuidado intermedio pediátrico, cuidado intensivo neonatal, cuidado intermedio neonatal y cuidado básico neonatal, sumando también servicios quirúrgicos especializados en cirugía de cabeza y cuello, tórax, gastrointestinal, pediátrica y ginecológica.

Soacha – Hospital Regional:

Con una inversión cercana a los 210 mil millones de pesos, se construirá una nueva infraestructura hospitalaria en Soacha, pasando de 52 a 183 camas y de 2 a 6 salas para procedimientos quirúrgicos, e incorporando nuevos servicios de internación y especialidades quirúrgicas, como cirugía ginecológica, general, maxilofacial, gastrointestinal, de cabeza y cuello, neurocirugía, oftalmología, cirugía de tórax, otorrinolaringológica, cirugía plástica y estética, urología, ortopedia, cirugía de mama, tumores blandos y cirugía dermatológica.

Ubaté – Hospital El Salvador:

La Gobernación ha anunciado la construcción del nuevo Hospital El Salvador de Ubaté, con una inversión cercana a los $119,5 mil millones de pesos y un área de 17.400 m². Con esta intervención, el hospital pasa de 59 a 120 camas y de 2 a 4 salas para procedimientos quirúrgicos.

Asimismo, incorpora nuevos servicios de internación en cuidado intermedio y cuidado intensivo para adultos, ampliando la consulta externa con cardiología, dermatología, dolor y cuidados paliativos, endocrinología, ginecobstetricia, cirugía ginecológica, medicina familiar, medicina física y rehabilitación, gastroenterología, oncología clínica, otorrinolaringología, urología, medicina laboral y la seguridad y salud en el trabajo.

Chía – Hospital San Antonio:

Las reformas en la infraestructura del Hospital San Antonio de Chía tienen un avance aproximado del 48% y una inversión superior a los $82 mil millones de pesos. Allí se están implementando nuevos servicios de hospitalización en salud mental y para pacientes crónicos y cuidado intermedio para adultos. Además, contará con nuevos procedimientos quirúrgicos en cirugía ortopédica, ginecológica, general, otorrinolaringológica, urológica y oftalmológica.

Funza – Hospital Nuestra Señora de las Mercedes:

En un área cercana a los 8 mil m² y con una inversión de casi $40 mil millones de pesos, la gobernación departamental ampliará la capacidad instalada, pasando de 20 a 104 camas, y se adicionarán los servicios de cuidado intermedio pediátrico, cuidado intermedio de adultos, cuidado intensivo pediátrico, cuidado intensivo de adultos, dolor y cuidados paliativos, así como medicina física y del deporte.

Hospital Salazar de Villeta:

Los usuarios contarán con los servicios de atención inmediata, internación, cirugía, consulta externa, apoyo diagnóstico y complementación terapéutica. La inversión asciende a más de $26 mil millones de pesos en un área superior a los 6 mil m², pasando de 36 a 117 camas de internación. A su vez, se beneficiarán también de nuevos servicios de consulta externa en ortopedia, traumatología y pediatría.

Infraestructura en zonas rurales:

La inversión también llega a las áreas campesinas del departamento con nuevos puestos de salud y adecuaciones. Aquí les dejamos algunos de los proyectos:

Yacopí: Ibama, Llano Mateo, Patevaca y Guadualito.

Ibama, Llano Mateo, Patevaca y Guadualito. Viotá: Liberia y San Gabriel, con adecuaciones.

Liberia y San Gabriel, con adecuaciones. Puerto Salgar: Colorados y Puerto Libre.

Colorados y Puerto Libre. Guaduas: La Paz.

La Paz. La Calera: El Manzano.

De esta manera, la Gobernación de Cundinamarca busca ofrecer una atención de calidad en el sistema de salud para los habitantes de zonas urbanas y rurales, fortaleciendo la cobertura y los servicios que requieren los pacientes.