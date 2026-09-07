Juliana Aray pidió reconsiderar resolución de la CREG que sanciona altos consumos de energía

La Representante a la Cámara por Bolívar, Juliana Aray Franco, pidió al presidente de la República reconsiderar la resolución de la CREG que establece cobros adicionales a los usuarios que superen su meta individual de consumo de energía.

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Aray respaldó la necesidad de proteger las reservas de los embalses ante el fenómeno de El Niño, pero advirtió que la medida desconoce las altas temperaturas del Caribe, donde el consumo de energía está directamente relacionado con el uso de ventiladores y aires acondicionados. “Esta resolución de la CREG es injusta con el Caribe”, afirmó.

La congresista recordó que Bolívar enfrenta graves problemas en la prestación del servicio. Por eso, pidió que la CREG tenga en cuenta las condiciones climáticas de la región o que los municipios del Caribe sean incluidos entre las excepciones de la medida. “Con multas no, Presidente. Se lo digo en nombre de Bolívar y de mi gente”, concluyó.