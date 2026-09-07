¿Cuál es la diferencia entre ‘migrante’, ‘emigrante’ e ‘inmigrante’? Definiciones, según expertos

Los términos migrante, emigrante e inmigrante hablan de una misma realidad en la cual una persona se desplaza desde su lugar de origen o de permanencia habitual con la intención de establecerse en un nuevo destino.

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El desplazamiento humano tiene diferentes características y las personas abandonan sus países de origen por causas diversas que van desde la necesidad de un sustento económico, mejorar el estilo de vida e incluso huir en casos de riesgo inminente para la propia vida.

En ese sentido, cada uno de los conceptos antes mencionados actúa como las diferentes perspectivas de un mismo fenómeno, por lo cual conviene tener en cuenta sus diferencias y lo que cada uno significa.

¿Cuál es la diferencia entre emigrante e inmigrante?

De acuerdo con el glosario oficial de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que es el organismo líder y experto de la ONU, migrante, emigrante e inmigrante tienen diferentes significados:

Migrante: De acuerdo con el organismo, es el término general que designa a “toda persona que se traslada fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea dentro de un país o a través de una frontera internacional, de manera temporal o permanente”.

De acuerdo con el organismo, es el término general que designa a “toda persona que se traslada fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea dentro de un país o a través de una frontera internacional, Emigrante: Término que se utiliza desde la perspectiva del país de salida para la persona que abandona las fronteras para trasladarse a otro destino como nueva residencia habitual.

Término que se utiliza desde la perspectiva del país de salida para la persona que abandona las fronteras para trasladarse Inmigrante: En este caso, se emplea desde el lugar de llegada para referirse a la persona proveniente de un país distinto con la intención de establecerse de forma temporal o permanente.

Por ejemplo, en el caso de una persona que se desplaza desde Colombia a España, esta se denomina emigrante desde Colombia, inmigrante para España y, en ambos, es considerada migrante.

¿Qué dice la ley colombiana sobre la migración?

La Política Integral Migratoria de Colombia (Ley 2136 de 2021) reconoce las diferentes dinámicas de la migración y agrega definiciones adicionales que permiten orientar el tipo de atención y la categoría que mejor describe la situación de cada persona.

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En este caso se emplean términos como regular, irregular, de tránsito, vocación de permanencia y pendular para referirse a los tipos de migración reconocidos en el territorio.

Cabe anotar que el estatus jurídico de un migrante lo determina su nacionalidad, visa o permiso (como el PPT en el caso de los venezolanos) o la regularización de su permanencia.

En cuanto a las personas que salen del país, el marco legal emplea conceptos como “colombianos en el exterior” o “retornados” para quienes regresan al país.