Festival de Jazz en Mompox cerró versión 2026 con más de 55 mil visitantes y mucha música

Con un cierre apoteósico y una asistencia superior a las 55 mil personas durante sus tres días de programación, culminó con éxito rotundo la versión número 12 del Festival de Jazz de Mompox, uno de los eventos culturales más importantes de la región Caribe y una cita que sigue consolidando a este Distrito como uno de los grandes destinos turísticos y culturales de Colombia.

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Desde el pasado 3 de septiembre y hasta la madrugada de este domingo, miles de visitantes provenientes de diferentes regiones del país y del mundo llegaron a la histórica ‘Ciudad de Dios’ para disfrutar no solo de los grandes conciertos, sino también de la gastronomía, las artesanías, los conversatorios, la moda y toda la riqueza cultural, histórica y arquitectónica que hacen de Mompox un lugar único.

Las calles, hoteles, restaurantes y espacios turísticos del Distrito estuvieron llenos durante los días del Festival, generando un importante movimiento económico que fue celebrado por los momposinos, quienes vieron cómo este gran encuentro cultural se convirtió también en una oportunidad para impulsar sus negocios, servicios y actividades productivas.

Mototaxistas, artesanos, campesinos, productores, comerciantes, hoteleros, restauranteros y guías turísticos fueron algunos de los sectores que se beneficiaron con la llegada masiva de visitantes.

“Más de 55 mil personas visitaron Mompox en estos tres días del FestiJazz. Se rebuscaron los mototaxistas, los vendedores de artesanías, los campesinos, los productores, los hoteles, los restaurantes, los guías, todo el mundo. Vino gente de todas partes de Colombia y del mundo: italianos, alemanes, ingleses. Mompox se llenó y recibió a los turistas con amor”, expresó emocionado el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, al destacar el lleno total que se vivió durante el Festival y en las calles de la población.

Para el mandatario departamental, el éxito de esta edición representa un nuevo reto para seguir elevando cada año el nivel de un Festival que ya hace parte de la agenda cultural más importante del país.

“Un éxito total nuestro FestiJazz 2026. Cada vez lo estamos haciendo mejor y lo más importante es que estamos levantando el orgullo y el sentido de pertenencia de nuestra gente”, precisó el Gobernador.

Un cierre apoteósico

La última noche del Festival, celebrada este 5 de septiembre hasta la madrugada del domingo, estuvo a la altura de una edición histórica. Los artistas que se dieron cita en el escenario principal entregaron todo su talento y protagonizaron una jornada cargada de música, emociones, baile y grandes homenajes.

La artista francesa Selene Saint-Aimé fue una de las grandes protagonistas de la noche, con una impecable presentación en la que fusionó el jazz europeo con las raíces afrocaribeñas, cautivando al público asistente.

Uno de los momentos más emotivos del cierre fue el homenaje rendido a Sonia Basanta Vides, la cantadora colombiana conocida mundialmente como Totó La Momposina, nacida en Talaigua, en la Depresión Momposina, fallecida el pasado mes de mayo, cuyo legado continúa trascendiendo fronteras.

El tributo estuvo a cargo de Los Tambores de Totó y la cantante Flora Martínez, a quienes se sumó la reconocida artista cordobesa Martina La Peligrosa. Las intérpretes emocionaron al público y enaltecieron la memoria de una de las artistas bolivarenses y colombianas más queridas y reconocidas en el mundo.

La alegría se tomó nuevamente el escenario con la aparición de Greeicy, quien puso a bailar a los miles de asistentes con sus reconocidos éxitos y una puesta en escena llena de energía, baile y un impresionante despliegue artístico.

Y para cerrar por todo lo alto esta exitosa versión número 12 del Festival de Jazz de Mompox, llegó al escenario Ana del Castillo, quien, con su talento, carisma y picardía, interpretó sus grandes éxitos y canciones que han marcado la historia de la música vallenata.

Mompox, más allá de los conciertos

Durante tres días, el Festival de Jazz volvió a demostrar que su impacto trasciende los escenarios. Los miles de visitantes tuvieron la oportunidad de recorrer las calles de este Distrito Patrimonio, conocer su arquitectura colonial, disfrutar de su reconocida gastronomía, admirar el trabajo de sus artesanos y conectarse con la magia, la historia y las tradiciones que hacen de Mompox uno de los destinos más especiales de Colombia.

La versión número 12 deja así un balance altamente positivo para el turismo, la cultura y la economía local, pero también fortalece el orgullo de los momposinos y el sentido de pertenencia hacia una tierra que abrió sus puertas para recibir a visitantes nacionales e internacionales.