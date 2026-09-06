En Cartagena UNGRD entregó Playa 2 como parte del proyecto de Protección Costera

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) entregó al Distrito de Cartagena Playa 2, en Bocagrande, como parte del Proyecto de Protección Costera de Cartagena (PPCC).

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Con la intervención, el nuevo espacio cuenta ahora con una franja de playa más amplia, que contribuye a fortalecer la protección frente a la erosión costera y genera mejores condiciones para el uso de estos espacios.

En ese proceso, Playa 2 pasó a tener 360 metros de longitud y más de 50 metros de ancho, después de incorporar aproximadamente 30 metros adicionales a su franja de playa.

Además de ampliar el espacio disponible, las obras tienen un impacto directo en quienes desarrollan sus actividades económicas en la zona. Son más de 340 actores de playa, entre carperos, quiosqueros, masajistas, guías y vendedores, quienes cuentan con mejores condiciones para trabajar.

A esto se suma el beneficio para las actividades turísticas y para quienes visitan Bocagrande, uno de los sectores de mayor actividad de playa de Cartagena.

De igual forma, el Proyecto de Protección Costera de Cartagena contempla obras destinadas a reducir las condiciones de riesgo asociadas a la erosión costera y fortalecer la protección del frente costero de la ciudad.

Para hacer realidad estas intervenciones, el PPCC cuenta con una inversión de $245.443 millones, de los cuales la UNGRD financia el 62%, equivalente a $151.238 millones.

En cuanto a la Fase I, el proyecto registra un 93 % de avance físico y concentra intervenciones en sectores estratégicos del frente costero de Cartagena.

Con Playa 2, son cuatro playas intervenidas por la UNGRD en Cartagena: Playas 4 y 5, Playa 3 y Playa 2, dentro de un proyecto que beneficia a cerca de un millón de personas entre habitantes, vendedores y turistas.